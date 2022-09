Cimcal se transforma em Viveza no Centro-Oeste mineiro

A nova marca expressa melhor a essência dos negócios do grupo (foto: Divulgação )



Um dos trabalhos mais recente da Tom Comunicação foi o rebranding da Cimcal, rede de lojas de materiais de construção da região Centro-Oeste de Minas Gerais, que agora atende pelo nome de Viveza. A nova marca já nasce com 10 lojas distribuídas por Divinópolis e mais 6 cidades do Centro-Oeste mineiro. São 35 mil clientes atendidos anualmente, mais de 400 colaboradores e cerca de 11 mil itens em estoque. Além disso, na região que abrange, a marca é reconhecida pelo atendimento especializado e pela experiência de seus colaboradores.

"Em 2019, nós havíamos contratado uma consultoria especializada em estratégia de diferenciação mercadológica no intuito de entender melhor a evolução do mercado, visualizar lacunas e oportunidades de crescimento. Como resultado deste trabalho, decidimos fazer um novo posicionamento de marca, de modo que ela se tornasse mais jovem, mais moderna, humanizada e se conectasse com o real significado que a casa tem na vida das pessoas", explica Túlio Greco Garcia, CEO do grupo Cimcal.





TRANSFORMAÇÃO Ele conta que, inicialmente, a ideia era fazer o reposicionamento utilizando o próprio nome, buscando uma reestilização da logomarca. Entretanto, de acordo com os estudos que avaliavam a questão, compreendeu que o antigo nome já não representa mais a essência de negócio do grupo e, por isso, optou-se por adotar um novo nome, Viveza.

"Quando foi criada, em 1966, a Cimcal vendia exclusivamente cimento e cal. Daí a origem do nome. Com o passar dos anos, expandimos nosso negócio e ampliamos nosso escopo. Passamos a comercializar também pisos, revestimentos, louças, metais, eletrodomésticos para cozinha, produtos para área de lazer, tintas e materiais hidráulicos", explica Garcia.

GUARDA-CHUVAS A chegada da Viveza no mercado não é a única novidade do grupo, contudo. Túlio conta que a marca Cimcal assume uma posição de "guarda-chuvas" e passa a nomear o grupo como um todo que, além da Viveza, possui outras 4 marcas em áreas distintas de atuação. Além disso, ainda em fase de execução, o grupo investiu na aquisição de um terreno de 800 m² para futura ampliação de loja em Nova Serrana e outro de 70 mil m² para construção de um novo centro de distribuição às margens da MG 050, importante trecho para a malha rodoviária do estado. Haverá ainda a reforma e ampliação de 800 m² da loja de Pará de Minas, com previsão de inauguração em setembro.