Mesa posta e exposta

846

(foto: Divulgação)

A arquiteta Isabela Bethônico foi convidada pela equipe de O Ateliê de Cerâmica para montar uma mesa posta na exposição que estão fazendo em seu showroom. O trio Flávia Soares, Daniel Romeiro e Luiza Soares brincam e fazem misturas com as peças de cerâmicas utilitárias que criam. Isabela mostra que a mesa de jantar não precisa ser composta por peças da mesma família, e que fica linda quando se dá o direito de arriscar e misturar, apresentando novas propostas.

(foto: Divulgação)

Inteligente





O Grupo Safilo e a Amazon lançaram os novos Carrera Smart Glasses, os óculos inteligentes que mesclam o design italiano da Safilo com a tecnologia Alexa em duas armações icônicas. Com a presença da tecnologia de áudio open-ear, os óculos direcionam o som para os ouvidos sem os cobrir, enquanto minimiza o que outras pessoas ao redor podem ouvir. Os consumidores podem obter até seis horas de contínua reprodução de mídia ou tempo de conversação com a bateria totalmente carregada. Os novos modelos Carrera Smart Glasses com Alexa estão disponíveis apenas nos Estados Unidos, sem previsão de chegada ao Brasil.

(foto: Divulgação)

Premiada





Room, marca de sapatos de Simone Nunes, é a única marca brasileira a ser nomeada a três prêmios internacionais. Mais conhecida por sua sandália Pillow, a marca, fundada em 2016 com a ideia de desconstruir o design da casa e de a misturar com a moda, foi, pela primeira vez, nomeada aos prêmios MICAM, MM Award e Latin America Fashion Awards. Foi a única marca brasileira a receber os prêmios MICAM, uma feira mundial de calçados e MM Awards, no qual ficou em primeiro lugar. Seu sucesso se deu pelas peças que evocam um elemento de decoração da casa, inspirando-se no design de objetos e mobiliário. O terceiro prêmio ao qual foi nomeada, o Latin America Fashion Awards, é uma iniciativa que destaca as contribuições de designers e criativos da América Latina. Neste, a Room foi uma das três marcas brasileiras indicadas.