A marca multinacional de maquiagem e produtos para a pela, Mac, lançou semana passada vários produtos de cuidados e de maquiagem. A maquiadora Katia Araújo está fazendo um tour pelas lojas do país, mostrando todas as vantagens e dando várias dicas para melhor uso e economia dos produtos. Prime, serum, base, bronzes, finalizadores, gloss, máscara para cílios, conjunto de sombras e outra infinidade de produtos com uma grande diversidade de tonalidades, atendendo a todas as peles.

Exclusivas





A cerveja Stella Artois e a artista Thais Mor lançaram uma collab exclusiva de peças de cerâmica feitas a mão e fundidas em ouro. Os itens são inspirados na Stella Pure Gold, nova cerveja da Ambev com 17% menos calorias do que a versão regular. A coleção impressiona pelos detalhes e tem edição limitada com apenas 200 peças entre bowls e minipratos, que levam frases estampadas.

Mary Jane





A fusão entre o design moderno e a estética vintage do clássico dos calçados chega na Vicenza para elevar os looks com autenticidade e sofisticação. Com peças de design autoral e um shape orgânico, cada sapato é projetado para proporcionar o melhor em estilo e conforto, com um visual fashion e cool. Além disso, a coleção apresenta tons neutros e metalizados, e traz três opções de construção para atender a todos os gostos: salto alto, médio e flat.

Mesa posta





A estilista alagoana Martha Medeiros, famosa por elevar as rendas brasileiras ao status de luxo e arte, e Luiza Trajano, leia-se Magazine Luiza, se uniram para lançar uma coleção exclusiva de produtos para mesa posta, nova seção do APP da companhia. A linha é inspirada na Flor do Mandacaru, símbolo da marca da estilista. A coleção é composta por três jogos de jantar em cerâmica com 12 peças cada um. Os modelos disponíveis são, “Céu”, na cor azul, “Areia”, em tons de areia e “Terra”, em tom da terra desse sertão brasileiro, que inspira toda a coleção.