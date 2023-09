846

Após se consolidar como a maior marca de calçados da América Latina, a Arezzo expande os horizontes e inicia a venda em mais de 35 estados norte-americanos, inclusive com um ponto físico na Macy’s de Nova York, localizada na Herald Square, na 34th Ave. A marca terá uma pop-up store exclusiva com opções variadas dos clássicos da marca, como loafers, botas de cano alto, mary janes e saltos de bico fino.

skincare

A Mahogany lança linha de produtos de cuidados para o rosto. A Vital Dermo Facial traz itens que vão da cabeça aos pés, prometendo uma hidratação potente. Entre os produtos, estão a Espuma de Limpeza Facial, o Sérum Vitamina C20, e o Gel Creme Rejuvenescedor.

com efeito

A Urban Performance, marca de moda masculina da House of Brands Aramis Inc., usou a tecnologia para lançar duas opções de jaquetas. A Flash Liquid Repeller possui um tecido refletivo furta-cor que “acende” ao interagir com feixes de luz, criando um efeito que ilumina e oscila por diversos tons e nuances de cores. E a jaqueta Prata Highlight Liquid Repeller é confeccionada com tecido especial e acabamento prateado, garantindo um visual high-tech e esportivo. As peças repelem líquidos sem comprometer o conforto e a flexibilidade. Além disso, há a opção de bermudas nas duas versões.