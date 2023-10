Em cartaz nos cinemas, 'Pérola' trouxe atriz de Almodóvar a BH em 1997

739

Carmen Maura e Mauro Rasi no Minascentro, em junho de 1997, durante a sessão de 'Pérola' (foto: Evandro Santiago/EM/D.A Press/1997)

Com a estreia de “Pérola”, longa dirigido por Murilo Benício, a coluna traz à tona arquivos do Estado de Minas com raridades que contam um pouco da trajetória da personagem. Há 26 anos, a peça de Mauro Rasi fez temporada no Minascentro. Na plateia estava a atriz espanhola Carmen Maura, que estrelou “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, entre outros filmes de Pedro Almodóvar. Ela veio ver a peça em BH com a intenção de montá-la na Europa.

Mauro Rasi: 'Ela faz parte do meu panteão"

Vera Holtz estava no elenco da peça ao lado de Sérgio Mamberti, Sônia Guedes, Emílio de Mello, Anna Aguiar e Edgar Amorim. “Pérola” teve quatro sessões – o que fugia à regra na época –, no sábado, domingo, segunda e terça-feira. Carmen Maura acompanhou a estreia da turnê na capital mineira. Na reportagem publicada pelo EM, Mauro Rasi não poupou elogios à espanhola.

Estrela queria ficar incógnita em BH

De Mauro a Miguel

“Carmen Maura é uma artista maravilhosa. Desde o primeiro filme, me apaixonei por ela, que faz parte de meu panteão”. O dramaturgo fez um paralelo entre Carmen e Vera: “Assim como eu quis Vera Holtz para interpretar Pérola no Brasil, sempre imaginei Carmen em uma produção espanhola”.Na entrevista ao EM, Carmen Maura confessou, bem-humorada, que não esperava ser tão assediada. “Pensava que viria incógnita”, disse ela, que mostrou interesse em voltar ao Brasil para ver o carnaval. E também se derreteu por Mauro. “A forma como ele escreve é maravilhosamente realizada. Isso me atraiu muito. Senti, intuitivamente, que tinha que conhecê-lo. O meu maior desejo era conhecê-lo, mais que assistir à peça”, comentou.

A atriz espanhola não escondeu a vontade de fazer um filme com Mauro Rasi. “Ele tem muito de cinematográfico, ele tem todo o potencial para fazer cinema”, disse. Até o final dos anos 1990, Carmen Maura não conhecia cineastas do país. Seu encontro com um brasileiro na tela só foi concretizado em 2018, quando estrelou “Veneza”, filme de Miguel Falabella. Carmen Maura nunca mais trabalhou com Mauro Rasi, que morreu de câncer no pulmão, em 2003, aos 54 anos.

Vera Holtz, que interpretou Pérola no teatro, reproduziu a pose clássica da personagem à beira da piscina do Othon Palace (foto: Arquivo EM/D.A Press/1997)

Gente como a gente

Em sua entrevista ao EM, em 1997, Vera Holtz elogiou Mauro Rasi e “Pérola”. “Ele discute a família de uma forma muito afetuosa, numa época em que a família está meio bombardeada, a classe média achatada. Ele desenvolve o tema com propriedade. O público se identifica”, declarou a atriz.