Museu de Belo Horizonte presta homenagem a seu visitante nº 1.500.000

739

Elisson de Araújo Amaral no MM Gerdau, na Praça da Liberdade (foto: Matheus Gramigna/divulgação)

Inaugurado em 2010, o museu MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, festejou número histórico com a presença do sul-mato-grossense Elisson de Araújo Amaral, o visitante de número 1.500.000 da instituição.

• LUZ, CÂMERA, AÇÃO

Os mineiros Filipe Lampejo e Julio Diu estão entre os 25 artistas que participam da homenagem aos 25 anos da Globo Filmes. No projeto voltado para a releitura de 25 cartazes de longas de destaque, o desenhista gráfico e artista visual independente Filipe recriou o cartaz de “Xuxa e os duendes” (2001), de Paulo Sérgio Almeida e Rogério Gomes. Ele conta que tem relação especial com este filme. Julio Diu, designer gráfico, ilustrador e artista plástico, assinou o cartaz de “Flores raras” (2013), dirigido por Bruno Barreto e protagonizado por Glória Pires e Miranda Otto.

• A PÉ PELO CENTRÃO DE BH

Proteja-se do sol e conheça as belezas do Centro da capital mineira. O IX Passeio Arquitetônico, que passa pela Afonso Pena no trecho entre Praça Sete e Parque Municipal, será realizado em 30 de setembro, sábado, das 10h ao meio-dia. O público terá a oportunidade de descobrir a história da cidade por meio de edifícios cujos estilos passam pelo ecletismo, art déco e modernismo. As inscrições são limitadas e podem ser feitas na página Arquitetos.de.BH, no Instagram.

• CHI-CHI-CHI-LE-LE

A sexta edição da Festa Chilena está confirmada para 1º de outubro, na Faculdade Arnaldo. Serão oito horas de diversão, das 10h às 18h. Sonora Banda, Fran y Los Budas e Los Guachacas! animarão o evento.

• TRILHAS SONORAS DE GERAÇÕES

Campeões de venda, eles vêm aí. Emmerson Nogueira, que estourou no início dos anos 2000, faz única apresentação no Arena Hall, neste sábado (23/9). Em outubro, Ana Carolina passa pelo mesmo espaço com a turnê “Ana canta Cássia – Estranho seria se eu não me apaixonasse por você”.