Instituto Cultural Filarmônica lança o programa Amigos da Filarmônica 2024

Filarmônica desenvolve vários projetos educativos com o apoio da população (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Filarmônica de Minas Gerais lançou a edição 2024 do programa Amigos da Filarmônica, que busca o apoio de pessoas físicas para o desenvolvimento dos projetos educacionais da orquestra, por meio de contribuições diretas ou incentivadas. As contribuições diretas podem ser feitas em qualquer época do ano. As incentivadas, que são declaradas e deduzidas integralmente no Imposto de Renda Pessoa Física 2024, precisam ser feitas até 27 de dezembro. Atualmente, cerca de 400 pessoas fazem contribuições fundamentais para as séries Concertos Didáticos e Concertos para a Juventude, ambas para a formação de público – a primeira é dirigida a crianças e adolescentes da rede escolar; a outra se volta para crianças, adolescentes e também para as famílias.





CIDADE JARDIM

DECORAÇÃO E ARTE





A Casadorada Conceito, que completou um ano em Belo Horizonte, está presente na Morar Mais por Menos BH, na ambientação do Estúdio Ecourbano BH/Oásis da Cidade, assinado pela arquiteta Mariana Gontijo; na adega e no bar da Sala Morada, das arquitetas Vânia Costa e Mariana Lopes; e do Louceiro, assinado pela arquiteta Juliana Chehuen. A mostra de arquitetura, design e decoração vai até 24 de setembro, na Rua Olímpio de Assis, 381, no bairro Cidade Jardim.





CARNAVERATA

FOLIA FORA DE ÉPOCA





A cinco meses do carnaval, Diamantina esquenta os tamborins na próxima sexta-feira, 22 de setembro, com a Carnaverata, que marca o lançamento da folia de 2024. A farra terá início às 17h, com os blocos Me Ampara Senão Eu Caio e Sapo Seco, a banda Iukerê, DJ Paulo Ribeiro e UHbloco!.





PELA SUSTENTABILIDADE

O PALCO DE IZA





Embaixadora de sustentabilidade da Gerdau, Iza (foto) foi uma das grandes atrações do The Town, o festival de música que estreou na capital paulista. Para fazer jus ao título, a produção da cantora criou um palco com quatro escadas de aço 100% reciclável (de 3,5m de comprimento por 2,60m de altura), que serviram de apoio para a coreografia dos 20 bailarinos durante o show. Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, diz que a iniciativa ajuda a mostrar a importância da reciclagem, “engajando a sociedade a refletir sobre o futuro que queremos construir juntos”. A Gerdau também forneceu aço para a construção do palco principal do The Town





INCLUSÃO

ACESSIBILIDADE CULTURAL





Para chamar a atenção para o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, o CCBB Educativo vai dedicar uma semana a ações que evidenciam a importância da acessibilidade cultural. As atividades, que começam amanhã (16/9) e seguem até dia 22, incluem contação de histórias acessíveis, visitas e histórias em libras, além de bate-papo com educadores e artistas que têm deficiências, como o ator Cleber Tolini, o escritor Ricardo Albino e o ator e poeta Hélio Alves.

As contribuições ajudam o Festival Tinta Fresca, de incentivo a novos compositores; o Laboratório de Regência, que visa ao aprimoramento de jovens regentes; a Academia Filarmônica, destinada à formação específica de instrumentistas para atuação profissional em orquestras; além de ações educativas variadas dirigidas a diversos públicos, sempre com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a música orquestral. Em contrapartida às doações, quem apoia o Amigo da Filarmônica deduz 100% do valor doado em seu Imposto de Renda, recebe ingressos para alguns concertos, tem acesso a ensaios abertos e a visitas guiadas à Sala Minas Gerais.