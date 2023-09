Água é tema de exposição imersiva em cartaz na Casa Fiat de Cultura, em BH

739

Mostra ficará em cartaz até novembro na galeria no Circuito Cultural da Praça da Liberdade (foto: Leo Lara/Divulgação)





Essencial na vida do planeta e maltratada pela humanidade, a água inspira a mostra “Oceanvs – Imersão em azul”, que ficará em cartaz até novembro na Casa Fiat de Cultura.





Em dois ambientes de projeção, a exibição é dividida em prelúdio, horizonte, mergulho, submersão, tempestade, seca, caos e vida. O primeiro ambiente, uma espécie de portal para se desligar do mundo, está apenas no piso. Na sequência, as projeções ocupam todas as paredes e o piso.

O curador da exposição "Oceanvs - Imersão em azul", Antonio Curti, e o diretor criativo, Felipe Sztutman (foto: Leo Lara/Divulgação)

"Uma criação movida pela energia da vitalidade, na qual se revelam novas percepções da exuberância da natureza e força das águas, que nunca são as mesmas. Seu propósito é o de criar sentidos a todos que aceitarem o desafio de se permitir experimentar o novo. Venha submergir em nossas águas e pensar em um futuro transformador", convidou Cavallo.





HOUSE

NO PARQUE DO PALÁCIO





Gustavo Bezzi, DJ residente e curador musical do projeto House no Jardim, recebe sábado (16/9) Karrane, residente da Function FM, que tem em seu portfólio importantes clubes e selos, como

D-EDGE, Heavy House e BLUM, além do paraibano Breno Lino. Os convites são limitados e podem ser adquiridos na plataforma Let 's Events.





NA MODA

TALKS E DESFILES





Tiago Iorc encerra o Vogue Fashion’s Night Out, em 21 de setembro, no Boulevard Shopping.

Na programação, talks e desfiles.





NA ESCOLA

BATE-PAPO COM AUTORES





Amanhã (14/9), a Escola da Serra lança "Espaço educador", às 19h, na sede da instituição. O livro foi escrito com o escritório de arquitetura Mach (Fernando Maculan, Rafael Yanni e Luciana Czechmeister) e o coletivo Micrópolis.

O encontro será marcado por roda de conversa com autores, sarau literário e feira de produtos artesanais feitos pelos alunos.





BOM EXEMPLO

TROTE SOLIDÁRIO





Estudantes e professores do Ibmec e da Estácio são parceiros do Instituto Yduqs, que promove trote solidário em apoio à campanha Adote um Ciclo do Instituto Ela – Instituto Educadoras do Brasil, até 30 de outubro.





A ideia é arrecadar absorventes e coletores menstruais que serão encaminhados a instituições que apoiam mulheres carentes. As doações poderão ser feitas nos campi Prado (Rua Erê, 207), Floresta (Av. Francisco Sales, 23) e Venda Nova (Rua Padre Pedro Pinto, 628), de segunda a sexta, das 8h às 19h.





INHOTIM

NOVAS EXPOSIÇÕES





Em duas semanas, o visitante do Inhotim terá duas novas exposições temporárias para conhecer. "Fazer o moderno, construir o contemporâneo: Rubem Valentim" e "Direito à forma", respectivamente nas galerias Lago e Fonte, serão abertas em 23 de setembro e integram o Programa Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra. Ambas ficarão em cartaz até o próximo ano.