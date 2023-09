Poeta carioca Elisa Lucinda declara seu amor por Carlos Drummond de Andrade

739

Elisa Lucinda participou de evento cultural em Itabira, terra do poeta (foto: Divulgação)

A poeta e atriz Elisa Lucinda, que é fã de Carlos Drummond de Andrade, declarou sua admiração pelo poeta mineiro, na roda de conversa com o público de que participou, na última sexta-feira (8/9), em Itabira, no pulsa!! Movimento Arte Insurgente. “Drummond foi fazendo parte da minha vida”, disse. “Foi Drummond quem me ensinou, muito novinha, que era possível fazer uma certa crônica do acontecer. E eu tinha muita empatia com o coração dele”, afirmou.



A poeta e atriz Elisa Lucinda, que é fã de Carlos Drummond de Andrade, declarou sua admiração pelo poeta mineiro, na roda de conversa com o público de que participou, na última sexta-feira (8/9), em Itabira, no pulsa!! Movimento Arte Insurgente. “Drummond foi fazendo parte da minha vida”, disse. “Foi Drummond quem me ensinou, muito novinha, que era possível fazer uma certa crônica do acontecer. E eu tinha muita empatia com o coração dele”, afirmou.





TÊNIS

TORNEIO EMPRESARIAL ESTADO DE MINAS





O fim de semana promete ser animado para os participantes do 25º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas. Os jogos, que começaram na última segunda-feira (11/9), nas quadras do Serra Del Rey e em quadras particulares, seguirão para o Minas Náutico Tênis Clube, onde serão realizadas as semifinais e finais. São, ao todo, 13 categorias disputadas por duplas masculinas, femininas e mistas.





• • •





O kit dos jogadores este ano é especial. A Avec Vous produziu uma bolsa especialmente para o torneio; a Decopa presenteou os jogadores com a toalha de rosto; Anuar Donato, com uma viseira; a Automax, um squeeze, e a Braúnas, uma miniatura de tijolo que é um porta canetas.





• • •





O coquetel de premiação está marcado para segunda-feira (18/9), das 19h às 22h, no salão de festas do Minas 1. A decoração é de Denise Magalhães, da Verde Que Te Quero Verde; o coquetel, do Buffet Celia Soutto Mayor, e a mesa de doces e de café terá produtos de Mariana Laender, Cinthia Geo, Fofissimo Bolos, Claudia Yarochewsky, Mole Antonelliana, Bouquet Garni e Casa Nicolau Café e Café Belloto.





PRIMEIRO ATO

EM CIRCULAÇÃO





Suely Machado está em circulação com o seu Grupo de Dança Primeiro Ato. Depois de passar por Araxá e Paracatu, a companhia chega a Cataguases para apresentação do espetáculo "Tecidos na pele”, que presta uma homenagem à história da companhia e propõe uma reflexão sobre a arte da dança. O espetáculo será apresentado domingo (24/9), às 10h, na Praça Santa Rita, em Cataguases. No sábado, (23/9), a partir das 17h, o grupo irá realizar uma oficina de dança, seguida de uma roda de conversa com os integrantes da companhia, no Colégio Cataguases.





AGENDA

SAÚDE





Christiane Pelajo faz a palestra “A importância da informação e comunicação na saúde”, que marca a abertura da quinta edição da Expo-Hospital Brasil e a primeira edição da Expo-Dental Brasil, de 26 a 28 de setembro, no Expominas.