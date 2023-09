Jantares e almoços beneficentes foram sucesso no Palácio da Liberdade

739

Jantar beneficente no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte (foto: Leo Bicalho/Renata Garbocci)

Foi um sucesso a primeira edição do Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea – Caipiblue, evento em parceria com o Serviço Social Autônomo (Servas). Com a venda de convites e leilão de obras de arte, foram arrecadados R$ 249,3 mil. Serão beneficiados Santa Casa de Belo Horizonte, Hospital da Baleia, Hospital Mário Penna e Hospital São Francisco, indicados pelo Servas.





Com 20 anos de trajetória na gastronomia, o chef Felipe Rameh, curador do Caipiblue, coleciona prêmios no comando de restaurantes de destaque da capital mineira e do interior, como o Tragaluz, em Tiradentes, referência em comida mineira contemporânea. Caio Soter, por sua vez, comanda o restaurante Pacato, em Belo Horizonte, e recebeu o prêmio Chef Revelação, concedido pela Encontro Gastrô.





“BEE GEES ALIVE”

PALÁCIO DA ARTES





“Bee Gees alive”, no dia 23, no Grande Teatro do Palácio das Artes, deve encantar os fãs do grupo. A banda paulista é considerada pela crítica internacional como responsável pelo mais importante espetáculo de performances cênicas e musicais fiéis ao Bee Gees. Foram mais de 1 mil apresentações por todo o país, em Garanhuns, Roraima, Manaus, Recife, Natal, Brasília, Fortaleza, Franca, Ribeirão Preto, Sorocaba, Votorantim, Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte, entre outras cidades.





Ponto alto do espetáculo, a banda faz homenagem póstuma a Robin e Andy Gibb, cantando com eles no telão, de forma sincronizada, trecho da música “I started a joke”. O evento é sucesso tão grande que ingressos para a primeira sessão, às 20h, esgotaram rapidamente. Sessão extra foi aberta às 17h.





PULSA

RACISMO ESTRUTURAL





Nego Bispo, uma das principais vozes do pensamento das comunidades tradicionais do Brasil, é convidado da primeira edição do pulsa!! Movimento Arte Insurgente, em Itabira. O poeta e escritor participará do seminário Racismo Estrutural, em 15 de setembro. A mediação será do ator e diretor Adyr Assunção.