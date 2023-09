Mineira Luana Vitra expõe na 35ª Bienal de São Paulo

739

Criada em Contagem, Luana Vitra é também dançarina e performer (foto: Victor Galvão/divulgação)

Artista plástica formada pela Escola Guignard da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), dançarina e performer que cresceu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Luana Vitra tem a obra 'Pulmão de mina' (2023) exposta na 35ª Bienal de SP – Coreografias do Impossível. Luana é representada pela Mitre Galeria.

Point disputado pela geração do final dos anos 1980, o Canga e Candeia, bar com música ao vivo que funcionava na Rua Levindo Lopes, 390, na Savassi, está de volta. A partir de 14 de setembro, abre as portas no mesmo endereço, sob o comando de Ricardo e Bruno Bauer (fundadores da antigo casa) em parceria com Fernando Megale Froes. Para animar a noite, happy hour a partir das 19h, com voz e violão. Na sequência, às 21h, banda com sertanejo e MPBMontagem inédita baseada no livro de Thomas Mann, “Morte em Veneza” chega à capital mineira para curta temporada, de 22 a 24 de setembro, no Teatro Feluma. A adaptação é assinada por Cordovani e Vinicius Coimbra, também diretor da montagem. O ator ministrará a oficina de produção artística Brasil-Europa, dias 20 e 21, no auditório 2 da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.A cantora Clara Dias lança “Claraminholas”, seu primeiro EP, em 17 de setembro, às 19h, no Teatro de Bolso Sesiminas. Affonsinho fará participação especial. O EP estará disponível em todas as plataformas digitais no mesmo dia. No show, além de apresentar canções autorais, a artista fará releituras de referências em sua carreira, como Tom Jobim, João Bosco, Joyce e Adriana Calcanhotto.Para comemorar seus 40 anos de trajetória e 30 do lançamento de “O canto da cidade”, Daniela Mercury fará, em outubro, show na Apoteose, no Rio de Janeiro. Ele volta ao espaço pela segunda vez em sua carreira.No ano em que comemora 15 anos de fundação, a Árvore, laboratório de comunicação fundado em Belo Horizonte, ficou em primeiro lugar entre as agências da Região Sudeste indicadas ao oitavo Prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa. A empresa foi a única representante na categoria.“Política cultural: fundamentos” (Edições Sesc), livro de Bernardo Mata-Machado, será lançado em 13 de setembro, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc SP. Haverá bate-papo com o autor e Isaura Botelho.