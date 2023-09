Bar e Museu Clube da Esquina promove festival de gastronomia em setembro

FOTOGRAFIA

ITÁLIA DE PONTA A PONTA





O fotojornalista Ricardo Martins lança no dia 14/9 “Itália, redescobrindo as influências culturais do Brasil”, seu 12º livro, o primeiro internacional. A obra é resultado de viagem do autor durante 30 dias em um motorhome, no qual cruzou a Itália de ponta a ponta. Ricardo, que é colaborador da “National Geographic Brasil", conquistou o Prêmio Jabuti com a obra “A riqueza de um vale”, em 2012.





MOSTRA SESC

CINEMA INDEPENDENTE





"Filme de luta - Histórias de ocupações urbanas em Belo Horizonte", da Comissão de Comunicação e Cultura do MLB-MG, e os longas infantis, "A carona fantasma", de Ramon Faria, e "Estações de florescimento", de Breno Silveira Souza, são as produções mineiras entre os 34 filmes selecionados na sexta edição da Mostra Sesc de Cinema. As obras foram escolhidas entre 343 concorrentes nas etapas estaduais, regional e nacional.





VIVA O CINEMA

NO INTERIOR





Boa notícia para o audiovisual. Minas Gerais é o estado que recebe a primeira sala de cinema em uma cidade com menos de 10 mil habitantes. Em Tumiritinga, na Região Leste do estado, a sala de cinema instalada na Escola Municipal Professora Alcina Silva tem 27 cadeiras acolchoadas, cortinado e sistema de exibição de filmes. A iniciativa foi realizada por meio da segunda edição da Mostra de Cinema Infantil de Tumiritinga.

Até 30 de setembro, às quartas e quintas-feiras, os chefs Giovana, Adriany, Edgar, Guto, Vinicius, Fernanda, Cris e Rodrigo comandam o fogão à lenha do Bar e Museu Clube da Esquina, na primeira edição do Festival Interchefs, que tem no cardápio um prato e petiscos com ingredientes mineiros.