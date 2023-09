Galeria de BH está com estande na SP-Arte Rotas Brasileiras

739

Obras expostas pela Mitre Galeria em São Paulo (foto: Estúdio em Obra/divulgação)

"Flecha que atravessa, peixe nuvem que nasce da terra" é o nome da mostra coletiva que a Mitre Galeria levou para a SP-Arte Rotas Brasileiras, que termina neste domingo (3/9), na Arca, em São Paulo. O título, que faz referência direta a algumas das obras expostas, cria imagens fortes por meio do jogo poético com elementos mundanos.

NO INTERIOR

SARAU DO GALPÃO

FIGA

NO MANGABEIRAS

O Grupo Galpão, que celebra seus 40 anos em turnê pelo país, ganha as ruas, espaços culturais e praças de cidades mineiras neste mês de setembro, com o espetáculo “De tempo somos – um sarau do Grupo Galpão”, que estreou em 2014 e tem direção das atrizes Lydia Del Picchia e Simone Ordones. O projeto reúne 25 canções do repertório da companhia e será apresentado em Unaí (7/9), Paracatu (9/9), João Pinheiro (10/9), Corinto (20/9), Curvelo (21/9), Cordisburgo (23/9) e Sete Lagoas (24/9). Todas as apresentações são gratuitas. A turnê do Galpão em Minas Gerais conta com o patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e apoio cultural das prefeituras das sete cidades.

O chef Jorge Ferreira é responsável pela curadoria da terceira edição do Festival Figa, nos dias 23 e 30 de setembro, no parque do Palácio das Mangabeiras, com a participação dos restaurantes Chico Dedê, A Massa, Peko Peko, A Cozinha de Sofia e Dona Torta.

TUBARÃO MARTELO

SUCESSO NO PAÍS

O musical infantil "O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar", idealizado por Cláudio Fraga, além de lotar os teatros em Minas Gerais, vem esgotando todas as sessões por onde passa fora do estado. Os ingressos para as duas sessões em Vitória, este fim de semana, esgotaram em 90 minutos, com filas ao redor do Teatro Universitário, na capital capixaba. A cena também se repetiu no Rio de Janeiro e em São Paulo: crianças e suas famílias ocuparam todos os assentos nos teatros Vila RiHappy e Procópio Ferreira, respectivamente. A montagem, que tem equipe formada por 18 pessoas, chega a Vitória como parte do programa Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittal. O espetáculo defende, de forma lúdica, divertida e educativa, a importância de cuidar dos oceanos. Em outubro, será lançado o filme, realizado por meio do edital Petrobras Cultural.

GASTRONOMIA

NA PAMPULHA

Ação gastronômica que faz parte da programação do BOP Games, o maior evento multiesportivo da América Latina, o Jungle Food Festival tem no cardápio pratos exóticos, cozinha show e atrações musicais. A programação está confirmada para 9 e 10 de setembro, no Mineirão.