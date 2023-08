739

Artista plástico carioca René Machado (foto: Leo Aversa/Divulgação)

O artista plástico René Machado, um dos indicados ao Prêmio Pipa 2023 e que estará em sua primeira exposição individual na ArtRio este ano, também fará sua primeira individual em Belo Horizonte, na Lemos de Sá Galeria. A exposição será aberta em 30 de setembro.





CARTAS PARA DRUMMOND





Afonso Borges prepara a terceira edição do Flitabira – Festival Literário Internacional de Itabira, desta vez reverenciando a obra epistolar de Carlos Drummond de Andrade. Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, o evento está confirmado para o período de 31 de outubro, aniversário de 121 anos do escritor, a 5 de novembro, no Centro Histórico (Praça do Centenário), com o apoio da Prefeitura Municipal de Itabira e Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. As correspondências do poeta com seus amigos são verdadeira obra-prima da literatura epistolar brasileira e revelam muito sobre sua personalidade, seus pensamentos e suas relações pessoais. Entre os amigos mais frequentes de Drummond, estavam Mário de Andrade, Pedro Nava, Alceu de Amoroso Lima, Silviano Santiago, Fernando Sabino, Tristão de Athayde, Cyro dos Anjos e Abgar Renault, entre tantos outros. Com esses e outros amigos, Drummond trocava ideias sobre literatura, política, filosofia e assuntos cotidianos, sempre com muita inteligência e humor.





VOLUNTÁRIOS

TODOS JUNTOS





Principal ação do programa de voluntariado corporativo da Vivo, a 19ª edição do Dia dos Voluntários Telefônica movimenta hoje (25/8) Belo Horizonte e Uberlândia, cidades mineiras que estão entre os 45 municípios com 59 projetos beneficiados. Na capital, o Lar dos Meninos São Vicente de Paulo receberá 240 voluntários, que farão a substituição do telhado do alojamento, pintura de muros, paredes e grades, além de manutenção dos jardins e pintura das quadras poliesportivas, em ações que beneficiarão 400 pessoas. E na Comunidade Casa, em Uberlândia, os 40 voluntários farão revitalização das paredes, troca do piso, pintura e a construção de uma horta, além da aquisição de armários e coifa, beneficiando 240 pessoas. Já voluntários que farão atividades on-line estarão conectados ao Game do Bem, plataforma gamificada com ações digitais, como cadastramento de notas fiscais doadas.





LELO FOLIA

MINAS COM BAHIA





O baiano Lelo Lobão comemora seu aniversário em 2 de setembro com a sétima edição da Lelo Folia, a partir das 15h, no Krug Biergarten, Jardim Canadá. Como convidados da folia, Reinaldo, ex Terra Samba, e o grupo Deu Samba. Lelo foi baixista do Chiclete com Banana e trocou a Bahia por Minas para dar continuidade ao projeto Baianeiros, que é sucesso absoluto no carnaval de BH.