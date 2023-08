Vida e obra de Clara Nunes serão lembradas no Cine Theatro Brasil, em BH

739

Clara Nunes, que se foi em 1983, é uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira (foto: Wilton Montenegro/divulgação)

O espetáculo "Uma declaração de amor – 40 anos de saudades", homenagem a Clara Nunes, inicia sua turnê nacional em setembro, começando por Belo Horizonte. Estrelada por Bruna Pazinato, a montagem tem roteiro e direção de Francisco Nery, direção musical de Nico Rezende e reúne 42 canções divididas em 21 números.

O musical resgata momentos marcantes de Clara Nunes, como suas aparições nos programas de Hebe Camargo e de Chacrinha, além de sua devoção a Santa Clara, Santa Bárbara, São Jorge e São Francisco de Assis. “É realmente uma declaração de amor para ela”, sublinha Bruna Pazinato. O espetáculo terá sessões em 14 e 15 de setembro, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete.





HIP HOP

NO TERRAÇO DO MIRA





O DJ Rodrigo Xeréu assina a curadoria da festa “Beautiful”, que entra, a partir de setembro, na noite de hip hop do Mira no terraço do Edifício Dona Júlia, na Praça 7. O line up contará com residência de DJ Poetry, além de sets de convidados ilustres da capital mineira e de outros estados.





“ROMARIA”

CONVIDADO ESPECIAL





Moisés Navarro abre o show “Romaria”, que Renato Teixeira apresenta na sexta-feira (25/8), no Grande Teatro Sesc Palladium. Moisés promete fazer a plateia cantar “Travessia” e “Cio da terra”, entre outros sucessos.





CASA COR

PRÊMIO ESTADO DE MINAS





Os indicados ao 2º Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Decoração estarão reunidos na próxima sexta-feira (25/8), em brunch no Café Uluru, na Casa Cor. O encontro será marcado pela entrega de troféus divididos nas categorias Best of the bests, Espaço de uso público, Design de interior, Paisagismo, Banheiro, Instalação, Revelação e Profissionais estreantes na Casa Cor. Na comissão julgadora estão Isabela Teixeira da Costa, presidente do júri, indicada pela editora do caderno Feminino do EM, Anna Marina Siqueira; Celina Aquino, jornalista do EM; o arquiteto Gabriel Castro, convidado pelo caderno Feminino; e o representante da Casa Cor e da Tetro.





RECONHECIMENTO

DE MINAS PARA O MUNDO





No Encontro Nacional de Profissionais da Scuba Schools International (SSI), em Jundiaí, a escola belo-horizontina Mar A Mar conquistou seis prêmios da SSI, maior certificadora de mergulho do Brasil e uma das maiores do mundo. Paula Loque, que dirige a escola, fez palestra sobre sua experiência no mundo do mergulho e do empreendedorismo.