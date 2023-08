Cantora portuguesa Carminho faz curta temporada no país. BH está na agenda

739

Carminho se apresentará no Sesc Palladium em 1º de setembro (foto: Instagram)

Será curta a nova temporada brasileira da cantora portuguesa Carminho. No próximo sábado (26/8), ela desembarca em São Paulo e, na mesma noite, dá o pontapé inicial na turnê “Portuguesa” no país. De lá, segue para Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde faz única apresentação em 1º de setembro, no Sesc Palladium. Carminho finaliza a temporada em Ilhabela, de onde volta para Portugal.





REENCONTRO COM LIA





Depois da performance que marcou a segunda edição do evento Anoitecer em Inhotim, Lia Rodrigues volta ao espaço onde está a obra externa “Invenção da cor, penetrável Magic Square”, de Hélio Oiticica, para apresentar o espetáculo “Encantado”, que estreou há dois anos em Paris. O evento deste domingo (20/8), às 17h30, será aberto aos visitantes. Lia não se apresentava no Inhotim desde 2016.





PERFORMANCES

NO PARQUE MUNICIPAL





Edição especial do Festival Durante será realizada neste domingo, como parte da programação da Virada Cultural 2023, com performances de Camila Buzelin, Efe Godoy, Shima e Nanauê no Espaço Cinema do Circuito Parque, no Parque Municipal, das 15h às 18h.





ÓRIS

EM SANTA TEREZA





Bárbara Lissa e Maria Vaz, do coletivo Duo Paisagens Móveis, são as convidadas do “Foto em pauta” da próxima sexta-feira (25/8), às 19h, no Cine Santa Tereza. A dupla vai lançar o fotolivro “Óris” (Selo Turvo). O encontro será mediado pelo coordenador do projeto, Eugênio Sávio, e contará com interpretação em libras.