Aline Calixto inicia turnê do disco "Clara viva" em noite de emoção em BH

739

Aline Calixto dedica seu novo espetáculo à mineira Clara Nunes, que morreu há 40 anos (foto: Márcia Charnizon/Divulgação)

Aline Calixto abriu com o pé direito a turnê “Clara viva”, anteontem (17/8), no Sesc Palladium. O repertório com clássicos da sambista mineira, que morreu há 40 anos, emocionou o público, que lotou o teatro e aplaudiu de pé a interpretação de Aline para "Canto das três raças". A noite foi marcada também por homenagens da cantora à mãe, Sônia, e a pessoas que incentivaram seu novo projeto, como Pai Ricardo. Aline Calixto abriu com o pé direito a turnê “Clara viva”, anteontem (17/8), no Sesc Palladium. O repertório com clássicos da sambista mineira, que morreu há 40 anos, emocionou o público, que lotou o teatro e aplaudiu de pé a interpretação de Aline para "Canto das três raças". A noite foi marcada também por homenagens da cantora à mãe, Sônia, e a pessoas que incentivaram seu novo projeto, como Pai Ricardo.





VIVA PARA TIZUMBA





Mauricio Tizumba está entre os homenageados da Virada Cultural de Todo Mundo, hoje e amanhã (19 e 20/8), em Belo Horizonte. Neste domingo, ele e o Tambor Mineiro apresentam o show “Batuka”, às 11h, no Parque Municipal, e, na sequência, participam do Festejo do Tambor Mineiro, durante todo o dia na Funarte. No palco do Parque Municipal, Tizumba receberá como homenagem uma obra do grande artista plástico Miguel Gontijo, criada especialmente para homenageá-lo.





NA UEMG

ROMA 2030





Falta um tempinho para a Expo 2030, mas a Itália sai na frente na disputa para receber o evento. Na capital mineira, a partir de segunda-feira (21/8), o público conhecerá a campanha em mostra organizada pelo Consulado da Itália de Belo Horizonte, na sede da Escola de Design da Uemg, na Praça da Liberdade.





NA FINAL

MELHORES DA TAÇA





Gustavo Giacchero, sommelier do restaurante Pacato há cerca de dois anos, é finalista do prêmio Melhores da Taça 2023, da revista gastronômica Prazeres da Mesa. A revista, que este ano celebra duas décadas de publicação ininterrupta, recebeu 287 cartas de vinhos de todo o país, e o profissional mineiro foi um dos sete escolhidos para concorrer ao prêmio na categoria Melhor Sommelier de Bar/Hotel/Restaurante. Nascido em Itabira, Giacchero iniciou seus estudos na Itália, em 2004. No Reino Unido, passou pelo WSET Wine & Spirits, principal organização em vinhos e destilados do mundo, e, no Brasil, consolidou-se como um dos principais profissionais do ramo. Em Belo Horizonte, passou por outros restaurantes conceituados, como Fasano e Vecchio Sogno, antes de assinar a carta do Pacato. A votação termina amanhã (20/8), no site da Prazeres da Mesa.





BISPO DO ROSÁRIO

HOMENAGEM DA MIMULUS





“Por um fio", um dos espetáculos de maior sucesso da Mimulus Cia de Dança, criado há 14 anos em homenagem a Arthur Bispo do Rosário, fará curta temporada, de 2 a 5 de setembro, no Teatro Santo Agostinho. "Vivemos um momento em que Bispo do Rosário, artista brasileiro negro que foi marginalizado em vida, é reconhecido mundialmente como gênio das artes plásticas, tendo suas obras expostas nos principais museus. Por isso, estamos de volta a Belo Horizonte com essa criação, a convite do Teatro Santo Agostinho em ocasião da comemoração dos seus 25 anos e dos 33 anos da Mimulus", diz Jomar Mesquita, coreógrafo da companhia. Ele lembra que o espetáculo já foi apresentado mais de 80 vezes, no Brasil, EUA, Portugal, França, Itália e Bélgica.