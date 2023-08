Projeto que começou no quintal de casa chega à Virada Cultural

739

Com o lema "Ouvidos atentos, corações abertos", Thales Silva faz sua estreia no final de semana, na Virada Cultural (foto: Luisa Savala/divulgação)

Criado há quase cinco anos pelo músico Thales Silva, o projeto Tranquilo No Escuro estreia no próximo final de semana na agenda da Virada Cultural de BH, com o lema "Ouvidos atentos, corações abertos". O projeto começou com um grupo pequeno, que se encontrava semanalmente no quintal da casa de Thales. Veio o sucesso, e hoje os encontros, às terças, reúnem cerca de 600 pessoas.

EM LOURDES

BRASA E FERMENTAÇÃO

O jovem chef Yousef Nayla, de 25 anos, nasceu em Londres, mas tem forte ligação com Belo Horizonte – a família materna é mineira. Formado em gastronomia pela Le Cordon Bleu, ele acaba de inaugurar o Grace's, restaurante no Bairro de Lourdes que homenageia sua avó. A base da gastronomia é a brasa, fermentação, uso de produtos regionais e apenas porco e frango como proteínas. Destacam-se o pão de queijo com requeijão da casa, truta defumada e picles de pepino; tartar de porco com pimentas fermentadas, picles de cebola e tostadas; e a galinhada ao forno a lenha com peito de frango confit e salada de ervas.

NA SAVASSI

PRAIA POR INSPIRAÇÃO

Tem novidade gastronômica na Savassi. O chef Yves Saliba, Victor Hugo Barcelos e seu irmão Giovanni inauguraram, na segunda-feira, o Odoyá Cozinha, inspirado em cozinha praiana, leve, com toque saudável, que importa petiscos famosos de menus degustação de seu "irmão" Per Lui, como o taco de polvo e a língua defumada com salada ácida de cebola, guacamole e aioli de pimenta.

NA AUTÊNTICA

SARAU ULTRA LEVE

Julia Guedes e Haroldo Bontempo apresentam, nesta quarta-feira, composições próprias, além de versões em homenagem a Rita Lee e João Donato. O encontro está marcado para as 19h, na Autêntica.

PLATAFORMA DIGITAL

VIVA CORA!

“Cora coragem”, composição inédita do maestro Jaime Alem interpretada pela cantora Nair Cândia, chega na sexta-feira às plataformas digitais. A faixa será lançada na véspera do aniversário da poeta goiana Cora Coralina, que se estivesse viva teria 134 anos.

CERVEJARIA

OITO HORAS DE FESTA

Os 10 anos da Capapreta serão comemorados dia 26, com festa open bar no Rooftop BH Outlet. Na programação musical, shows de Cianna, Cash, Supernova, Alexandre da Mata e The Black Dogs, Classic e DJ Cateb.