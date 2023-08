Cantora mineira comparada a Alcione se apresenta no Festival de Tiradentes

739

Adriana Araújo se destaca na cena do samba em Minas (foto: Leo Lara/divulgação)



Adriana Araújo, jovem cantora da nova leva de sambistas da cena mineira, está entre as atrações do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que começa na próxima sexta-feira (18/8), na cidade histórica. Nascida na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, a artista é constantemente comparada com Alcione, a quem idolatra.









SAVASSI FESTIVAL

NOVOS TALENTOS





Sexteto Aurum, Bicudos e Seu Conjunto, Rafael de Sousa Quarteto e Quartet foram selecionados pelo edital Novos Talentos do Jazz, criado pelo Savassi Festival para bandas de jovens músicos. Os vencedores integrarão a programação do evento, que vai de 20 a 27 de agosto, em diversos espaços da capital mineira.





PARA CRIANÇAS

INCENTIVO À LEITURA





Nem só comentários e análises da vida política marcam a rotina da jornalista Miriam Leitão. Ela também escreve para crianças. Por isso, a mineira receberá homenagem na estreia do Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu). Serão distribuídos para escolas locais os livros dela publicados pela Editora Rocco: “O menino que conhecia o fim da noite”, “A perigosa vida dos passarinhos”, “O mistério do pau oco”, “Flávia e o bolo de chocolate”, “O estranho caso do sono perdido”, “A menina de nome enfeitado” e “As aventuras do tempo”.





• • •





Míriam Leitão participará de duas mesas de debate em Paracatu. Ao lado de Cármen Lúcia, ministra do STF, ela vai abordar o tema “Literatura: a libertação”, em 24 de agosto, às 20h, no Centro Pastoral São Benedito. No dia seguinte, é a convidada da mesa “O passado ancestral e o presente da Amazônia”, com a presença do arqueólogo Eduardo Góes Neves, às 18h30. Com curadoria de Tom Farias, Sérgio Abranches e Afonso Borges, o Fliparacatu ocorrerá de 23 a 27 de agosto.





CIDADE JARDIM

NA MODA





Inaugurada há um ano em casarão no bairro Cidade Jardim, a Casadorada Concept promove, nesta quinta-feira (17/8), o lançamento de sua coleção em parceria com a St. James. O evento também comemora a chegada de novos parceiros da loja, as marcas Lu Lima, Onom e Ornatto. À frente do espaço, Afonsina Megale receberá clientes e convidados para coquetel.