Obras de hotel de luxo em Inhotim serão retomadas após nove anos

739

Bernardo Paz e Taiza Krueder, do Grupo Clara Resorts, em Inhotim (foto: Gizelle Dietze/Divulgação)

Agora pelo jeito vai! Depois de ficarem paralisadas por nove anos, as obras do hotel boutique em Inhotim serão reiniciadas e, se tudo correr dentro do planejado, estarão prontas até o final de 2024.



LEIA MAIS 04:00 - 10/08/2023 Bailarino mineiro é o mais novo contratado para o Balé Nacional do Canadá

04:00 - 09/08/2023 No ano em que comemoraria 75 anos, Chico Mário ganha homenagem dos filhos

04:00 - 08/08/2023 Filme sobre Angela Diniz narra seus últimos dias antes de ser assassinada



O projeto original será mantido, com intervenções para modernizar e atualizar o espaço. "É chegado o momento de ter um hotel próprio, que ofereça serviços de alta qualidade, proporcionando a ampliação da permanência dos visitantes no Inhotim", diz Bernardo Paz, fundador do Instituto de Arte Contemporânea Inhotim, lembrando que, depois de tempos desafiadores, a visitação ao museu atinge 5 mil pessoas por dia. "Não existe nada parecido no mundo com a experiência no Inhotim. Para o visitante, é algo a ser sentido”, afirma. Agora pelo jeito vai! Depois de ficarem paralisadas por nove anos, as obras do hotel boutique em Inhotim serão reiniciadas e, se tudo correr dentro do planejado, estarão prontas até o final de 2024.Sem informar valores, o Grupo Clara Resorts anunciou ontem (10/8) a compra do imóvel e a construção de um novo resort em Brumadinho, até 2029. As obras do hotel, que tem projeto arquitetônico de Freusa Zechmeister, foram iniciadas em 2011 e interrompidas três anos depois.O projeto original será mantido, com intervenções para modernizar e atualizar o espaço. "É chegado o momento de ter um hotel próprio, que ofereça serviços de alta qualidade, proporcionando a ampliação da permanência dos visitantes no Inhotim", diz Bernardo Paz, fundador do Instituto de Arte Contemporânea Inhotim, lembrando que, depois de tempos desafiadores, a visitação ao museu atinge 5 mil pessoas por dia. "Não existe nada parecido no mundo com a experiência no Inhotim. Para o visitante, é algo a ser sentido”, afirma.





Quando forem entregues, as obras irão ampliar em 30% os leitos em Brumadinho, gerando aproximadamente 600 empregos diretos e mil indiretos.





NA CASA COR

BRUNCH E BATE-PAPO





A arquiteta Laura Carvalho recebe nesta sexta (11/8) um grupo de mulheres empreendedoras em seu ambiente na Casa Cor, sala de estar da Casa Hera, ambiente projetado pela arquiteta. Entre as convidadas para o brunch, Lu Simão (Lu Simão Atelier/ Eu Sou Abe), a estilista Georgia Brant, Joana Moura (O Granulado) e Julia Braga (Museu DGN).





UMA VOZ, UM INSTRUMENTO

PROJETO DE SUCESSO





A edição 2023 do projeto Uma Voz, Um Instrumento chega ao fim com a confirmação de sucesso. Tulipa Ruiz fará apresentação neste domingo (13/8), com o teatro do Centro Cultural Unimed–BH Minas lotado e ingressos esgotados. A cantora estará acompanhada do irmão Gustavo Ruiz (violão e guitarra), fazendo releitura da sua própria obra.





DRAG SUPERSTAR

MINEIRA NA DISPUTA





A drag queen Aquarela, criada por Arthur Santos, artista belo-horizontino, está entre as participantes da primeira edição de “Drag race Brasil”, franquia do reality show “RuPaul's drag race”, produzido pela Paramount+ Plus BR, em parceria com a MTV e a World of Wonder. Aquarela é a única representante de Belo Horizonte no elenco da primeira edição em busca do título de Drag Superstar. A estreia está marcada para 30/8.





COMEMORAÇÃO

UMA DÉCADA DEPOIS





Os 10 anos do encontro entre a cantora mineira Jussara Silveira com o pianista Antonio Guerra e o baterista Marcelo Costa serão comemorados no show “A voz do coração”, marcado para o próximo dia 19, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis.



A apresentação faz parte da programação cultural gratuita que acompanha “Um oceano para lavar as mãos”, exposição inaugural da instituição, que tem curadoria de Marcelo Campos e Filipe Graciano, em cartaz até 17 de setembro.