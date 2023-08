Bailarino mineiro é o mais novo contratado para o Balé Nacional do Canadá

739

O bailarino Luiz Anselmo estudou na unidade brasileira do Bolshoi, em Joinville (foto: Nilson Bastian/Divulgação)

O bailarino Luiz Anselmo, de 20 anos, da Cia. Jovem Bolshoi Brasil, é o mais novo integrante do Balé Nacional do Canadá. Mineiro de Rio Piracicaba, ele se formou na Escola Bolshoi, no ano passado, onde foi aprovado há quase 10 anos. Os pais foram os grandes incentivadores do bailarino. A mãe, Silvânia Anselmo Santos, largou o curso de história e se mudou com o filho para Joinville. O pai, Alexandre dos Santos, técnico em mineração, foi marcante em sua formação. "Vários amigos do meu pai perguntavam por que ele não tinha me colocado no futebol. Mas meu pai sempre foi meu maior incentivador, dizia que se eu quisesse dançar eu iria dançar.” O bailarino Luiz Anselmo, de 20 anos, da Cia. Jovem Bolshoi Brasil, é o mais novo integrante do Balé Nacional do Canadá. Mineiro de Rio Piracicaba, ele se formou na Escola Bolshoi, no ano passado, onde foi aprovado há quase 10 anos. Os pais foram os grandes incentivadores do bailarino. A mãe, Silvânia Anselmo Santos, largou o curso de história e se mudou com o filho para Joinville. O pai, Alexandre dos Santos, técnico em mineração, foi marcante em sua formação. "Vários amigos do meu pai perguntavam por que ele não tinha me colocado no futebol. Mas meu pai sempre foi meu maior incentivador, dizia que se eu quisesse dançar eu iria dançar.”





FESTA NA PAMPULHA





Divindade afro-brasileira, Iemanjá ganha festa neste sábado (12/8), com o tradicional encontro no portal dedicado a ela na Lagoa da Pampulha (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 300). Para marcar a festa em sua 70ª edição, carreata com os terreiros de umbanda sairá do Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação, com concentração a partir das 14 horas. Bom lembrar que o 2 de fevereiro, data das comemorações do Dia de Iemanjá, cai em agosto, em Belo Horizonte, por causa do sincretismo religioso, pois no dia 15/8 é celebrada a Assunção de todas as Nossas Senhoras e de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira. E Iemanjá é, na umbanda, a figura de Maria, das Nossas Senhoras, da mãe, da mãe de todas as águas, salgadas e doces. Por isso também há estátua dela na Lagoa da Pampulha.





ARQUITETURA E DECORAÇÃO

PRÊMIO ESTADO DE MINAS





Em sua segunda edição, o Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Decoração vai apontar os melhores da Casa Cor Minas 2023. Este ano, estarão na disputa as categorias best of the bests, espaço de uso público, design de interior, paisagismo, banheiro, instalação, revelação e profissionais que estão participando pela primeira vez da Casa Cor. Na comissão julgadora, Isabela Teixeira da Costa, presidente do júri, indicada pela editora do caderno Feminino do Estado de Minas, Anna Marina Siqueira; a jornalista do Estado de Minas Celina Aquino; o arquiteto Gabriel Castro, convidado pelo caderno Feminino; representante da Casa Cor e da Tetro.





HIPISMO

RUMO AO SUL-AMERICANO





A amazona Elisa Dias Fontes de Resende, de 16 anos, é uma das mais novas integrantes da Seleção Brasileira de hipismo. A confirmação foi feita após quatro seletivas e a conquista da medalha de bronze no julgamento técnico, no campeonato brasileiro. Ela está na equipe que vai disputar o Sul-Americano da Juventude, em Porto Alegre, de 2 a 9 de outubro, montando o cavalo Jackpot M, de criação mineira, na categoria júnior, com obstáculos de 1,45m de altura (a altura olímpica é 1,60m).





CLAQUETE

LUZ, CÂMERA, AÇÃO





Matheus Picoli, Victor Bento e Lucca Mesquita estão à frente da recém lançada produtora Blackcam. O fundador da agência e videomaker, Victor Bento, foi finalista do prêmio LABRFF – Los Angeles Brazilian Film Festival pela produção do videoclipe “Primeira hora”, realizado para o músico Matheus Baêta, em 2019, quando a produtora trabalhava informalmente.