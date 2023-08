Espetáculo sobre família circense estreia montagem no Galpão Cine Horto

739

Com direção de Rafael Protzner, Trupe Garnizé fará temporada do espetáculo "Ligados em uma nota sol" (foto: Ítalo Vieira)



Com direção de Rafael Protzner, a Trupe Garnizé fará, no Galpão Cine Horto, temporada de estreia do espetáculo "Ligados em uma nota sol". A montagem é resultado do projeto Cena Espetáculo, que elege, a cada ano, uma cena participante do Cenas Curtas para receber o apoio do Galpão Cine Horto em seu desenvolvimento enquanto espetáculo de longa duração. A peça mostra como uma família de palhaços renova o ar da graça ao montar o Circo do Amanhecer. O pai, em sua idade mais avançada, escreve suas memórias antes que as esqueça. Com direção de Rafael Protzner, a Trupe Garnizé fará, no Galpão Cine Horto, temporada de estreia do espetáculo "Ligados em uma nota sol". A montagem é resultado do projeto Cena Espetáculo, que elege, a cada ano, uma cena participante do Cenas Curtas para receber o apoio do Galpão Cine Horto em seu desenvolvimento enquanto espetáculo de longa duração. A peça mostra como uma família de palhaços renova o ar da graça ao montar o Circo do Amanhecer. O pai, em sua idade mais avançada, escreve suas memórias antes que as esqueça.





MINAS COMEMORA 10 ANOS





A primeira década do Centro Cultural Unimed-BH Minas será comemorada quarta-feira (16/8) com apresentação do espetáculo "Gil – Refazendo", do Grupo Corpo. A sessão para convidados está marcada para as 19h.





MANHÃ RESTAURATIVA

ALÍVIO DE TENSÕES





Sabrina Fonseca, terapeuta certificada de body talk e jin shin jyutsu, é quem organiza a Manhã restaurativa, hoje (12/8), das 10h às 12h, na sala onde atende, no Centro da cidade. Para participar da prática de técnicas integrativas que aliviam tensões e desbloqueiam a circulação energética do corpo, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (31) 98850-5925.





DOAÇÕES

ROUPAS MASCULINAS





A nove dias da edição do The Street Store BH, organizadores do evento pedem doações de roupas masculinas, itens que chegaram em pouca quantidade aos 11 pontos de doações espalhados pela capital. Quem puder ajudar, é só deixar as peças nas lojas Orthocrin dos bairros Mangabeiras, Gutierrez e Lourdes; na Casa, no Bairro Planalto; Fast Frame, no Funcionários; Iorane, na Vila da Serra; Academia Body Tech, no Belvedere; Loja Jasper Serena Mall, no Vila da Serra/Vale do Sereno; Studio Dalila Rodrigues, no Bairro São João Batista; Imobiliária São Luís Imóveis, no Bairro São Luiz (Pampulha); e na Casa Calma, no Belvedere.