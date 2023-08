Mineiros estão no elenco da versão brasileira de "O Rei Leão", em São Paulo

739

Elenco formado por 51 atores na versão brasileira conta com 11 estrangeiros e três mineiros (foto: Caio Galucci/Divulgação)

Dez anos depois de sua estreia no Brasil, “O Rei Leão” ganha nova versão brasileira, em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo. Dez anos depois de sua estreia no Brasil, “O Rei Leão” ganha nova versão brasileira, em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo.

A coluna conversou com Camillo e Elisa para saber como é estar em um dos musicais de maior destaque na Broadway, em cartaz há 25 anos nos EUA. Na nova adaptação brasileira, Gilberto Gil assina a versão das letras.

CAMILLO

Ator, cantor e dançarino





"Sou ator, cantor e dançarino, nasci em Ibirité, cresci e estudei em Contagem e Belo Horizonte. Iniciei meus estudos de canto aos 6 anos de idade, com meu tio Levi Camilo (in memorian), com quem tive também as primeiras aulas de canto. Integrei a Cia Onyx Performances e a Cia de Artes Cênicas Compromisso, ambas de Ibirité.





(foto: Reprodução) Comecei meus estudos em teatro na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), complementei minha formação em teatro na SP Escola de Teatro, em São Paulo, em dança na Casa da Dança Tati Sanchis, e em teatro musical na 4 Act Performing Arts.





Estreei no teatro musical em 2012, numa adaptação do clássico off Broadway (‘I love you, you are perfect, now change’), na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Minas Gerais, no Palácio das Artes. Me mudei logo em seguida para São Paulo com o cachê que ganhei nesse espetáculo.





Em 2014, integrei o elenco da ópera rock ‘Jesus Cristo superstar’, com direção de Jorge Takla.





Acredito que meu maior desafio é realmente estar bem preparado para cobrir qualquer um dos sete plots que me foram confiados. Sou um dos swings, e o swing funciona como coringa. Se algum dos atores e cantores tem alguma questão que o impeça de fazer a peça, eu o cubro. Então, tem muita coisa pra estudar e aprender.





'O Rei Leão' é um desenho muito especial pra mim. Foi o primeiro filme que meus pais me levaram pra ver no cinema, e eume lembro de cada detalhe. Meus pais fizeram daquele dia um dia especial.”





ELISA TOLEDO

Dançarina, atriz e cantora





"Tenho 21 anos, e comecei a fazer aulas de balé aos 5 anos de idade, em Juiz de Fora, no Ballet Misailidis, onde fiquei até os 14 anos, participando de diversas montagens de balés clássicos, como “Dom Quixote” e “Bela Adormecida”, ambos como protagonista. Também fiz parte do grupo de contadores de histórias da minha escola, além de estudar canto e música.





(foto: Reprodução) Aos 14 anos, me mudei para o Rio de Janeiro para estudar dança na Escola Estadual de Danças Maria Olenewa – a escola do Theatro Municipal do Rio, onde me formei em 2020. Fiz cursos de teatro musical em escolas especializadas, como} a CAL e o CEFTEM, e participei de competições nacionais e internacionais de dança até que descobri as audições de 'O Rei Leão'.





Um dos primeiros desafios da produção foi o processo de seleção, que é super rígido e criterioso. Depois de passar, as coisas não ficam mais fáceis, as coreografias são pesadas e o nível de exigência só aumenta – é um espetáculo exaustivo e que trabalha sua resistência, juntando a dança e o canto em determinadas cenas.





Este musical representa o início da minha carreira como bailarina, agora transformada em atriz e cantora ao mesmo tempo.





Cresci assistindo ao desenho de 'O Rei Leão', como quase toda criança. Sei todas as músicas de cor. Pensar que as aulas de balé que comecei aos 5 anos me levariam ao palco de um dos maiores musicais que existem é quase inacreditável.





Fazer parte dessa história que marcou e marcará tantas pessoas é muito gratificante."