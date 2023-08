Cortejo marcará a abertura do Festival Sarará, em 26 de agosto, no Mineirão

739

Então, Brilha! fará um esquenta para quem for à Pampulha curtir o Sarará (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press )





Novidade no Sarará, marcado para 26 de agosto, no Mineirão. O festival terá início com cortejo de abertura reunindo a banda Timbalada e três blocos carnavalescos de Belo Horizonte – Angola Janga, Então, Brilha! e Juventude Bronzeada. A celebração entre os carnavais baiano e mineiro está marcada para começar ao meio-dia, na Avenida Oscar Pascoal esquina com a Avenida Rei Pelé. De lá, seguem até o palco principal, onde será realizado show da Timbalada.





Para os fãs de Lenine e do Grupo Corpo, a temporada da companhia de dança mineira tem tudo para agradar. "Breu" espetáculo que divide a noite com "Gil", estreou há exatos 16 anos e pode ser admirado na temporada de 30 de agosto a 3 de setembro, no Palácio das Artes.





Para marcar exatamente o dia do 10º aniversário do CCBB, em 27 de agosto, será aberta a mostra “Studio Drift – Vida em coisas". Usando a luz como um dos elementos básicos de construção de sua arte, Lonneke Gordijn e Ralph Nauta – da dupla DRIFT – provocam reflexões sobre a relação das pessoas com o mundo e com a natureza. Por meio de esculturas e instalações hipnóticas com forma simples e ao mesmo tempo profunda, os visitantes terão a oportunidade de vivenciarem obras que tocam em elementos essenciais da vida na Terra. A exposição ficará em cartaz até 6 de novembro.