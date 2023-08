Mineiro comemora 60 anos dedicados à música, domingo, no Cine Brasil

739

Márcio Toledo se apresenta no próximo domingo no Cine Theatro Brasil (foto: Paulo Colen/Divulgação )

A apresentação de Márcio Toledo, no próximo domingo (27/8), às 18h, no Teatro de Câmara do Cine Brasil, promete ser uma noite de emoção. Com ingressos esgotados desde terça-feira (22/8), o show vai comemorar as seis décadas de dedicação do artista à música.









SARARÁ

O QUE VEM POR AÍ





Duas novidades prometem animar ainda mais o público do Festival Sarará, sábado (26/8), no Mineirão. A primeira é no lineup, com a participação de Célia Xakriabá no show de Brisa Flow, no Palco Paredão, a partir das 13h15. A deputada federal, professora e ativista fará um ritual fortalecendo a luta e a resistência dos povos indígenas. A segunda é a parceria com a Santa Casa de Belo Horizonte. Todo alimento arrecadado por meio da meia-entrada será destinado para a instituição. A Santa Casa também estará presente no festival, com uma equipe especializada em redução de danos e insumos para atendimento.





NO PALÁCIO DA LIBERDADE

COZINHA MINEIRA CONTEMPORÂNEA





Lançado na segunda-feira passada (21/8), o 1º Festival Internacional de Cozinha Mineira Contemporânea – CaipiBlue reviverá os tempos de glamour no Palácio da Liberdade. Em torno da mesa retrátil do Salão de Banquetes, cerca de 50 privilegiados comensais poderão degustar um menu exclusivo preparado pelo chef Felipe Rameh, curador do evento. Serão dois almoços e dois jantares, nos dias 1/9 e 2/9, preparados, além de Rameh, pelo chef Caio Soter, do Pacato. A renda dos ingressos vendidos será destinada ao Servas, que repassará aos hospitais Santa Casa de Misericórdia, Hospital da Baleia, Instituto Mário Penna e Hospital São Francisco, de Belo Horizonte, que desenvolvem programas filantrópicos.





• • •





Em um dos jantares de Rameh, tapas como entrada, suflê de mandioca com surubim defumado, creme azedo e dill; canapé de ovinho, com queijo canastra e pimenta caiena; crostini de queijo azul mineiro, com maçã verde, castanha de baru e mel nativo, pastel de milho recheado com queijo e acompanhado de ketchup de goiabada e tulipinha de frango com quiabo. No menu-degustação, jiló com mostarda, mel e pimenta caipira; barriga de porco servida com purê de banana caramelado e mini vegetais e pancs; confit de galinha da Angola, servido com angu de milho crioulo e texturas de milho; e vertical de queijos e doces da Fazenda e goiabada Tragaluz. Os convites já estão à venda.





LATINHA

A MAIS BONITA





Seguem até setembro as inscrições para o prêmio Lata Mais Bonita do Brasil, aberto às cervejarias brasileiras, que enfrentarão três fases eliminatórias: seleção dos 10 melhores rótulos; votação do júri popular e, por último, os jurados voltam a analisar com amostras físicas as finalistas. As inscrições são gratuitas e as cervejarias podem participar inscrevendo até cinco rótulos. Realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), o concurso terá na comissão julgadora profissionais de design, artes plásticas, artes visuais, marketing e merchandising, que vão avaliar a criatividade, a beleza estética, a adequação ao produto e a clareza na comunicação. Os vencedores serão anunciados em novembro.