Rodrigo Severo lança, em setembro, livro de poemas inspirado no sertão

Poeta Rodrigo Severo lança seu livro em 16 de setembro, em BH (foto: Lilian Severo/divulgação)

Rodrigo Severo marcou o lançamento do livro “O que eu quero é ficar no sertão – Poemas do caminho” (Editora Viseu), para 16 de setembro, na Livraria da Rua, na Savassi. A publicação reúne 34 poemas, narrados por um caminhante andarilho e viajante, que, sem destino, segue contando histórias e causos, cantarolando e admirando as belezas do sertão. Entre os poemas está “Capelinha”, que foi selecionado no concurso Novos Poetas no Sarau Brasil deste ano e fará parte da obra “Novos poetas brasileiros 2023".





INCLUSÃO E DIVERSIDADE





O artista Augusto Corrêa e seus pais, Jack Corrêa e Tatiana Mares Guia, marcam presença no desfile da Pim Estilo, que apresenta sua coleção resort no Proação Fashion Day, nesta quinta (31/8), no Grande Teatro do Minascentro. Comprometida com a causa da inclusão e da diversidade, a marca mineira, comandada por Cynthia Jaber e Anna Paula Costa, foi lançada a partir das criações de Augusto, de 23 anos, que tem síndrome de Down.



GOL DE AÇO

NA ARENA DO GALO





Os gols marcados na Arena MRV serão eternizados através de ação especial da ArcelorMittal. Placas em aço terão nome do autor do gol e data, ficando expostas em um painel no nível ArcelorMittal do estádio.





FEIRINHA

NO ABÍLIO BARRETO





A próxima edição da Feirinha Aproxima está marcada para sábado (2/9), no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto, na Cidade Jardim. Em parceria com o Sebrae, o evento pretende levar mais de 50 empresas apoiadas pelos projetos Origem Minas e Prepara Gastronomia, com objetivo de valorizar, fortalecer e apoiar a agroindústria e a gastronomia mineira.