Músico mineiro lança seu primeiro álbum, com faixas autorais e inéditas

Tavinho Leoni lança o disco 'Surreal' (foto: Flavio Charchar/divulgação)

Tavinho Leoni lança seu primeiro álbum autoral, "Surreal", com um show no It's Surreal, na Savassi, no dia 17 de setembro. O álbum, produzido por Thiago Delegado, reúne músicas autorais e outras inéditas de compositores como Ederson Melão, Lucas Marques, Pyter Gabriel, Nathan du Banjo, André da Mata e Fabiano Lie. Além disso, traz participações especiais de Arlindinho e Aline Calixto.





ENERGIAS SUSTENTÁVEIS





A jornalista Giuliana Morrone será uma das palestrantes do Seminário de Energias Renováveis que o Sistema Ocemg promove em Belo Horizonte, no dia 5 de setembro, a partir das 8h30, no The One Business Center. Ela falará sobre as fontes limpas de geração pela perspectiva da realização de negócios sustentáveis. Por três décadas, Morrone atuou como repórter especial e apresentadora. Especializada em sustentabilidade empresarial, ela agora compartilha sua experiência com um público estimado em 250 cooperativistas de alguns dos principais ramos da atividade em Minas – crédito, agropecuária, transportes, saúde e consumo.





MERCADORIA

NO VERBO GENTILEZA





Babi Andrade, Bárbara Damasceno, Carolyne Gomes, Luciana Gallo e Mariza Machado comemoram a 21ª Mostra Mercadoria, que fará parte da 8ª edição do evento cultural Festival Verbo Gentileza, marcado para os dias 2 e 3 de setembro, na Praça Floriano Peixoto, das 10h às 22h. A Mercadoria segue a premissa de valorizar a rede de pequenos produtores e empreendedores, fortalecendo e potencializando a economia local, fomentando a criatividade, o fazer à mão, o consumo consciente e a economia colaborativa, reunindo expositores de arte, moda, cosméticos, decoração e gastronomia. Nesta edição, mais de 40 expositores já estão confirmados.





LORCA

MINEIRO EM CENA





Renato Braga, mineiro de Belo Horizonte, estrela a peça “Proibido”, que fica em cartaz de 1º/9 a 3/9 e de 8/9 a 10/9, na Sala Baden Powell, no Rio de Janeiro. O espetáculo, de Humberto Assumpção, é livremente inspirado na vida e na obra de Federico Garcia Lorca.





ADEUS

NO SÃO PEDRO





“Almar”, exposição de fotografias de Isadora Viotti que será realizada nesta quarta (30/8) e quinta e no sábado (2/9), marca o encerramento da Ilha Major, no São Pedro.