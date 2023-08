Herdeiro de fotógrafo tradicional de BH mostra relíquias do acervo do pai

739

Detalhe de portrait da atriz Wilma Henriques (1964) (foto: Braz Iannini Filho e Sérgio Iannini/Divulgação)

Sérgio Iannini, que completa 80 anos em outubro, abre a pasta preta. Cuidadosamente, retira o envelope que guarda relíquias preciosas que remetem à história de BH. Dezenas de fotografias em preto e branco, no tamanho 24cm por 30cm, resgatam momentos da produção operística da capital entre o fim dos anos 1950 e meados dos anos 1960. “Papai adorava ópera, era tenor. Só não seguiu carreira porque o negócio dele era a fotografia”, comenta Sérgio.

Braz Iannini aponta, em alguns dos retratos, a divisão de tarefas entre os dois. “Nesta aqui, eu fiz a luz”, diz Sérgio, mostrando a imagem da atriz Wilma Henriques, clicada em 1964. No finalzinho da vida, Braz teve de lidar com o glaucoma.

Otávio Cardoso em 'As mãos de Eurídice', na TV Itacolomi (1975) (foto: Braz Iannini Filho e Sérgio Iannini/Divulgação)

O ineditismo das fotos encanta não só pelo que elas mostram, mas pelo formato raríssimo para os padrões atuais – sobretudo nestes tempos em que o digital “cancelou” as fotos impressas.

Sérgio conta que a ideia era fazer, nos anos 1980, a exposição comemorativa da Foto Iannini, a loja do pai. Braz veio de Cataguases para a capital ainda menino. Comandou seu negócio no Edifício Cruzeiro (Praça Sete); na Avenida Afonso Pena, 342; na Galeria Ouvidor; e na Rua Goiás, o último endereço.

Assis Pacheco em %u201CO guarani%u201D (1952) (foto: Braz Iannini Filho e Sérgio Iannini/Divulgação)

Com a morte do pai, aos 73 anos, Sérgio desistiu da exposição. A loja não resistiu ao Plano Collor e fechou as portas definitivamente.

Não havia tempo ruim para Braz Iannini na hora de registrar óperas, a maioria delas no Teatro Francisco Nunes. Como o trabalho ia até tarde, muitas vezes ele seguia a pé do Centro até a casa da família, no bairro Carlos Prates. “Transporte noturno era difícil”, explica Sérgio.

Montagem de %u201CCavalleria Rusticana%u201D, no Francisco Nunes (1962) (foto: Braz Iannini Filho e Sérgio Iannini/Divulgação)

Fotografar casamento nunca foi o trabalho preferido dos Iannini, que optaram por se especializar em fotos em estúdio, no estilo portrait, e clicar turmas de formandos das faculdades de Belo Horizonte.

Representante comercial, Sérgio mantém as fotos guardadas em casa junto de centenas de negativos. Em breve, o acervo será digitalizado – recuperando, assim, cenas de importantes capítulos da história cultural de Belo Horizonte.