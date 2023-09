Mostra no Memorial Vale reúne produção literária de escritores indígenas

739

A cacique Angohó, da aldeia pataxó, com parentes em BH (foto: Luiza Palhares/Divulgação )



A mostra “Araetá: A literatura dos povos originários”, com 25 anos de produção literária de escritores indígenas, pode ser vista no Memorial Vale, na Praça da Liberdade.

A exposição segue em cartaz em Belo Horizonte até o dia 5 de novembro e tem entrada gratuita.





BH - ARAXÁ

POR TERRA





Novidades para quem quer curtir as delícias e belezas do Grande Hotel de Araxá. O vai e vem entre a capital mineira e as terras de Dona Beja tem opção de linha de ônibus Continental/Gontijo em carros double decker com nove poltronas leito no primeiro piso e 48 poltronas executivas no segundo andar, saindo de BH às 23h30 e de Araxá às 0h55, diariamente. E tem opção de sair de BH às 12h e de Araxá às 13h50, todo dia, também.





NA PRAÇA

SHOWS E MUITO MAIS





Neste sábado (2/9) e domingo, o Festival Verbo Gentileza volta a colorir a Praça Floriano Peixoto com programação gratuita, com shows, oficinas, dança, yoga, voguing, piquenique, além do Portal da Gentileza, com as fitas coloridas que caracterizam o festival. Um dos propósitos do projeto é unir forças com iniciativas locais, por isso a Amadoria foi convidada para a curadoria da mostra de produtores, que inclui moda e acessórios, decoração, arte e gastronomia. O tema do festival - Cuidar - foi levado em consideração ao valorizar a diversidade e a participação econômica de grupos minoritários.





MÚSICA

NO STREAMING





O cantor e compositor baiano Luís Martins lançou ontem (1/9) o single “Mulher”, uma das faixas do próximo álbum de inéditas, “Caminhos”, que será lançado em outubro pela produtora Arroz de Hauçá. Para gravar este disco, o artista contou com músicos de peso da MPB, entre eles, Jamil Joanes, baixista mineiro que trabalhou com artistas como Edu Lobo, Maria Bethânia, Elba Ramalho, Tim Maia e Gonzaguinha, até a morte prematura do compositor, em 1991.





AUMENTA O SOM

EM CASA BRANCA





As bandas Biquíni e 14 Bis são atrações musicais da 15ª edição do Brumadinho Gourmet 2023, marcado para os dias 7 e 10 de setembro, na praça central de Casa Branca. A programação musical reúne ainda as bandas Putz Grilla, Cash, Route 66, Márcio Nagô, Velotrol, Lurex, Keila Vilaça, Rei Batuque, Maguá, Rincon/ Grupo Bibiano, Duzoto e Saideira (Skank Tributo).





GASTRONOMIA

NA PAMPULHA

Evento gastronômico que faz parte da programação do BOP Games, o maior evento multiesportivo da América Latina, o Jungle Food Festival tem no cardápio pratos exóticos, cozinha show e atrações musicais. O evento está confirmado para os dias 9 e 10 de setembro, no Mineirão.





SETEMBRO VERDE

MANO DOWN





No mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/9), festeja-se também o aniversário do Instituto Mano Down, organização social de Belo Horizonte que promove o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais e hoje atende a mais de 900 famílias em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A data será lembrada com a campanha 12 anos de história – Transformando Vidas, com show de Dudu do Cavaco e Dudu Nobre, dia 21 de setembro, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.