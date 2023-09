Arena MRV, na capital mineira, recebe os primeiros shows e é aprovada

739

Na estreia musical da Arena MRV, o público foi maior no show da cantora baiana Ivete Sangalo (foto: Leo Lara/divulgação)

Na prova de fogo que marcou a abertura da agenda de shows da Arena MRV, o espaço saiu ileso. Havia grande expectativa sobre como as coisas funcionariam. Claro que, no quesito público, não funcionou a toda carga. Estava muito vazia a plateia de Clayton e Romário, que abriram o line up na quarta-feira (6/9), com pequeno atraso em relação ao horário marcado para as 16h. O público só começou a ocupar o espaço a partir da apresentação de Jorge e Mateus, mas, obviamente, a grande maioria queria mesmo era ver Ivete Sangalo, que há sete meses, desde o carnaval, não aparecia em BH.





NOIVOS

COM A BÊNÇÃO DE JORGE E MATEUS





A emoção marcou a abertura da Arena, que incluiu pedido de noivado no camarim da dupla Jorge e Mateus. Funcionário da Acellor, Ítalo Ayer Fuscaldi Ferreira, de 25 anos, foi sorteado com ingresso para o show. Chegou com a namorada, Gabriela dos Santos Onofre, de 26. Quando ficou sabendo do prêmio, mostrou à gerência de comunicação da empresa o interesse de que seu noivado ficasse na memória.





• • •





Ítalo Ferreira acompanha a carreira de Clayton e Romário, também de Ivete, mas com Jorge e Mateus a admiração é ainda maior pelo fato de a família, desde sempre, gostar de sertanejo. Pedido feito no camarim, o noivo garante ter ficado ainda mais emocionado com a empatia da dupla. "É como se nos conhecêssemos há anos." E garantiu que o casamento sai em um ano.





IVETE SAN...GALO

ROLOU A FESTA, E QUE FESTA!





Ivete Sangalo surpreende. Por mais que acompanhemos seus passos, ela sempre tem uma carta na manga para alegrar os fãs. No show de quarta-feira (6/9), que marcou a abertura da Arena MRV, a baiana mostrou repertório que não deixou ninguém parado, uma sucessão de quase duas horas dos sucessos de seus 30 anos de carreira, além de canções mais recentes. Bem-humorada, brincou com os donos da casa. "Não sou Ivete alguma coisa. Sou Ivete San...", e a plateia gritava “Galo”. Ivete reforçou o amor por Minas. "Sou mineira de direito. Desde que comecei a andar por aqui, criei relações maravilhosas." E deixou os fãs mais ansiosos ao garantir que ainda este mês contará tudo sobre o “S30”, projeto que vai marcar seus 30 anos de estrada.





• • •





Se a emoção do show de Ivete marcou com louvor a estreia da agenda musical da Arena, o que dizer da plateia de 10 crianças, acompanhadas dos pais, que viram a baiana de pertinho? "Estou muito orgulhosa, porque meu sobrinho João, mineirinho dos 'bão', trouxe a sala toda dele para o show. Ele falou: 'Minha tia, quero estourar a boca do balão! Quero ir para a balada com você, tia'", contou a cantora, lembrando que o menino ia aos shows pequeninho, ficava no colo do pai, ia para o carnaval de Salvador, naquela confusão toda. "Agora ele vai fazer 11 anos", comentou. As crianças vibraram. João é filho de Márcio Brant e Janaina Pimenta, fonoaudióloga que trabalha com Ivete há 27 anos.

O trânsito não causou dor de cabeça aos motoristas, mas, ainda assim, o problema é a ausência de sinalização, que é precária. Já a volta para casa exigiu paciência. Os mais espertos marcaram com motoristas particulares no ponto de embarque, do outro lado da rodovia que margeia a Arena. Quem ficou na dependência de aplicativos precisou ter paciência. E os motoristas também enfrentaram longa e vagarosa fila.