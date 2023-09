Trevo de Ouro Preto e Mariana ganha escultura no sábado (16/9)

739

O artista Sérgio Machado em seu ateliê (foto: Leo Salvo/Divulgação)



Até sábado (16/9), a equipe de Sérgio Machado dá os últimos retoques na finalização da escultura “Pepita II”, no trevo entre Ouro Preto e Mariana, que será entregue no mesmo dia, às 16h. Projeto selecionado em edital da Gerdau, a escultura tem pedra serpentinita de 20t suspensa a 12m, amparada por duas barras de aço corten. Os trabalhos foram iniciados em dezembro do ano passado. A obra foi instalada no último domingo (10/9).









• • •





Para quem quiser conhecer o processo criativo de Sérgio Machado, pintura, desenhos e esculturas dele podem ser vistos na exposição “Pepita”, em cartaz na Casa dos Contos, em Ouro Preto. O Edital Arte em Aço Gerdau contempla esculturas em Belo Horizonte, Barão de Cocais, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Itabirito, Ouro Branco e Três Marias, cidades ondea empresa marca presença.





PORCHAT

3 X NO MINASCENTRO





Fabio Porchat está com tudo e não está prosa. Além do sucesso do programa de entrevistas no GNT, o apresentador lota teatros com a turnê “Histórias do Porchat”. Com apresentação prevista para 2 de novembro, no Minascentro, em 10 dias os fãs esgotaram os ingressos de duas sessões, às 20h30 e às 18h. Com a procura intensa, a terceira apresentação está marcada para o mesmo dia, às 15h30. E, acreditem, metade dos ingressos já foram vendidos. Detalhe: o Grande Teatro do Minascentro tem capacidade para 1.570 pessoas. Em um único dia, 4.710 pessoas irão aplaudi-l em BH.