'Castelo Rá-Tim-Bum': TV Cultura exibe episódio especial da série infantil

Teasers do reencontro já foram publicados nas redes sociais (foto: Reprodução / TV Cultura)

Se você cresceu nos anos de 1990 e 2000, com certeza sua infância foi marcada pela história de um bruxinho de 300 anos que se reúne com seus três amigos humanos para brincar. Em meio a “raios e trovões”, fadas dentro do lustre e até um alienígena, “Castelo Rá-Tim-Bum” completa, no ano que vem, 30 anos de seu lançamento. Para abrir as comemorações, a TV Cultura presenteia os fãs nostálgicos com um episódio especial e completamente inédito.



A produção será exibida neste sábado (25/2) às 22 horas. Além da transmissão na TV, o episódio de quase uma hora vai ficar disponível no canal do Youtube da marca Oreo, que é a patrocinadora do projeto.

Em cena, estarão nomes como Cássio Scapin (Nino), Rosi Campos (Morgana), Freddy Allan (Zequinha), Cinthya Rachel (Biba), Angela Dip (Penélope) e Pascoal da Conceição (Doutor Abobrinha). Já Luciano Amaral (Pedro) não vai participar do episódio, já que não foi liberado pela sua atual emissora, a ESPN. Além dele, Sérgio Mamberti (Tio Victor), Wagner Bello (Etevaldo), Cláudio Chakmati (Mau e Porteiro) e Gérson de Abreu (Flap) já faleceram e também não participarão. Mas as ausências serão supridas por homenagens e retrospectivas dos personagens de cada um.

Além dos atores, Cao Hamburger, criador e diretor de “Castelo Rá-Tim-Bum” também será um destaque. No episódio, eles contarão histórias de bastidores da série, como a vida mudou após o trabalho e terão uma surpresa.

Segundo o UOL, além do episódio, outras ações de uma grande homenagem especial estão sendo preparadas para celebrar os 30 anos da série.

O que esperar do reencontro?

De acordo com o material divulgado, os fãs do Castelo podem esperar um especial no estilo do episódio de reencontro feito em “Friends” e em “Harry Potter”. No cenário idêntico ao das gravações e com peças do acervo da produção, o elenco deve revelar histórias inéditas, cenas extras e mostrar a relação pessoal de cada um com o seriado.

O projeto levou três meses para sair do papel e foi gravado em apenas dois dias, com quase nenhum ensaio. A ideia, segundo a TV Cultura, é reviver momentos marcantes para levar emoção e diversão aos fãs e à equipe.

Cada personagem vai ser apresentado por Cao Hamburger, com um pequeno enredo para envolver cada um no reencontro, trazendo ainda mais nostalgia para os fãs. “A ideia de uma reunião com a equipe do Castelo existia já há algum tempo na TV Cultura”, revelou o vice-presidente executivo da emissora, Enéas Pereira. Mas o projeto só saiu do papel a partir da parceria da marca Oreo, que procurou o canal para o licenciamento da série para a criação de peças publicitárias.

Os executivos então acertaram para patrocinar o evento especial. “ O acordo foi de grande valia para a gente reconstruir cenário, contratar os atores. Tudo isso para trazer todo mundo o máximo das pessoas. Você sabe que nunca dá para trazer todo mundo, mas para trazer a maioria para fazer esse reencontro. Assim que nasceu. Na ideia de uma grande homenagem a toda essa equipe, sabe? Atores, criadores, técnicos que participaram do Rá-Tim-Bum lá atrás”, contou Pereira ao UOL.

No ano passado, o elenco voltou a dar vida aos personagens do Castelo para uma ação publicitária (foto: Zarella Netto / Divulgação)

No ano passado, a Oreo lançou uma peça comercial que levou o público ao delírio. No vídeo, Nino, Biba e Morgana se reúnem para contar a história de como a agora, que agora é adulta e com filhos, leva os pequenos de volta para o Castelo, onde reencontra velhos amigos e vive novas aventuras.

Relembre a história do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’

A série foi produzida entre 1994 e 1997, tendo, ao todo, 91 episódios. Considerado o maior sucesso da TV Cultura, “Castelo Rá-Tim-Bum’ conta a história de Nino, um bruxinho de 300 anos, que vive com os tios Victor e Morgana, também feiticeiros.

Episódios foram gravados entre 1994 e 1997 e marcaram a infância de milhares de brasileiros (foto: TV Cultura)

O garoto faz diversas amizades sobrenaturais no castelo, como a cobra Celeste e o Gato Pintado, mas, mesmo assim, sente falta de amigos como ele e acaba se aproximando de Biba, Pedro e Zequinha. Nino recebe diariamente a visita do trio. Além das aventuras entre os quatro, eles acabam convivendo com o entregador de pizza Bongô, a repórter Penélope, a folclórica Caipora e o extraterrestre Etevaldo.

Mas nem tudo é diversão na história: Doutor Abobrinha vive tramando para que Nino assine o contrato de venda do castelo, para que o vilão pudesse construir um prédio de cem andares no local.