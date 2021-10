"Conversa piada'", o novo programa dos cassetas, estreia na TV Cultura

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)

Hélio de la Peña ri quando se lembra das reuniões que fazia com os outros integrantes do "Casseta & Planeta" para definir o episódio da semana. "Nós nos divertíamos muito, mais na redação que no estúdio de gravação, onde tudo era mais sério, pois tínhamos horário a cumprir", conta. Pois esse clima descontraído vai marcar "Conversa piada", programa semanal de humor que estreia neste sábado (16/10), às 22h, na TV Cultura. "Será o programa para quem não tem programa", brinca De La Peña, que terá a companhia de Claudio Manoel, Hubert Aranha e Beto Silva, colegas com quem apresentou o "Casseta" durante 18 anos na Globo, até 2012.





Os humoristas avisam: a ideia não é ressuscitar o “Casseta”. “Não é a volta dos Beatles, apenas mantemos seu espírito libertário para apresentar uma resenha em que comentaremos os assuntos da semana – com humor, é claro”, ressalta La Peña. “Conversa piada” marca a mudança na programação da Cultura, que terá novas atrações ao longo dos próximos meses. “Nossa intenção é reconectar a emissora com o DNA de uma televisão pública que, além de democrática em seus programas, seja reconhecida pelo telespectador com o crescimento da audiência”, afirma José Roberto Maluf, presidente-executivo da Cultura.





A nova grade terá Denise Fraga capitaneando uma série cômica, novidades para as crianças, valorização de temas científicos e homenagens, como o programa dedicado ao ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, que completa 85 anos na próxima sexta-feira (22/10).