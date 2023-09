Selecionado para ballet nos EUA, mineiro faz campanha de financiamento

739

Conhecedor das dificuldades do balé no país, acredita que nos Estados Unidos as chances para se profissionalizar são melhores. "As companhias de balé clássico são poucas, a remuneração é pequena e, no caso de ter que morar em São Paulo, o custo de vida é alto." Quem quiser contribuir é só fazer a doação pelo Pix dyhanpierre836@gmail.com.



Maria Bragança, Sônia Pinto e Syvia Klein (foto: Thiago Pinto/Divulgação )

O entusiasmo do bailarino Dyhan Pierre, de 19 anos, ao falar sobre o amor que tem ao balé é verdadeiro. E fica claro durante sua entrevista para esta coluna, por telefone. "Dançar é tudo, é vida, me faz bem", diz ele, com a voz repleta de alegria. Por isso os amigos de Dyhan estão movimentando as redes sociais para levantar recursos que serão doados ao bailarino.Na semana passada, ele conquistou uma vaga para o Atlanta Ballet, na Georgia (EUA). O dinheiro para passagem ele já conseguiu. Agora o objetivo é ter o dinheiro extra para garantir sua permanência lá pelo menos nos primeiros três meses, até as coisas entrarem no eixo. O bailarino, que mora no Aglomerado da Serra, com os pais e a irmã, não pensa em voltar ao Brasil.





• ELEGÂNCIA EM DOSE TRIPLA





Esta coluna sempre foi fã do trabalho da estilista Sônia Pinto e acompanha com admiração a trajetória da saxofonista Maria Bragança e da cantora lírica Sylvia Klein. A notícia de que as três se uniram em torno de um projeto anima a pauta de qualquer jornalista. Sônia assina o figurino das duas no concerto "Alma barroca", na próxima sexta-feira (22/9), no Teatro Municipal de Sabará. Em cena elas estarão acompanhadas pelo cravista Fernando Cordella. O repertório traz composições de Bach.













"A roupa da Sônia Pinto veste a alma. Entre o corpo e a sua roupa existe um espaço, um silêncio, criando entre o corpo e a roupa um movimento, provocando uma sensação de liberdade. E, ao mesmo tempo, possui uma extrema exatidão, uma métrica, uma forma e tem uma pulsação constante, infinita. É como, para mim, a música bachiana", diz Maria Bragança, idealizadora do projeto “Alma barroca”.





• A HORA DO ADEUS





Desde a estreia da mostra, em julho passado, mais de 60 mil pessoas passaram pelo Shopping Del Rey para admirar obras de Van Gogh e de outros artistas impressionistas, em exposição imersiva. A mostra, que entra em sua reta final, oferece ainda um outro olhar sobre obras de Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.









• EM CLIMA DE HALLOWEEN





Em sua 17ª edição, o Baile do Alejandro, confirma para 28 de outubro a Halloween Party no Automóvel Clube, a partir das 21h, que deve lotar os salões Dourado e Príncipe de Gales.









• TORNEIO ESTADO DE MINAS





Nesta segunda (18/9), a partir das 19h, no salão do Minas I, coquetel de premiação do Torneio de Tênis Estado de Minas. Decoração de Verde Que Te Quero Verde; Buffet Célia Soutto Mayor e é um pool de buffets (Rullus, Bouquet Garni, Mariana Laender, Espetacular Doceria, Mole Antonelliana, Claudia Gastrô, Fofíssimo Bolos) fará fará a mesa de doces. A música será do DJ Carlo Dee.