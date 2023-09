Obra de Guignard será leiloada com lance inicial de R$ 450 mil

739

Guignard pintou e também trabalhou como professor de arte no Parque Municipal Américo René Giannetti, em BH (foto: Reprodução)



Com lance inicial de R$ 450 mil, "Parque Municipal", pintura de Alberto da Veiga Guignard, é um dos destaques do 80º leilão da Blombô, uma das mais importantes plataformas de leilões on-line do Brasil, marcado para segunda-feira (18/9). No óleo sobre madeira, o artista retrata pessoas passeando no parque e ele próprio no cenário. Guignard se pintou de costas, no canto inferior direito.





A obra foi vista pelo público poucas vezes – a primeira no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, em janeiro de 1970. A segunda, durante homenagem a Guignard em junho e julho de 1972, no Museu de Arte de Belo Horizonte. Ela foi foi exibida pela última vez em uma retrospectiva do artista que ocorreu no MAM, em 2015. Para participar do leilão, basta fazer o cadastro no site https://www.iarremate.com/blombo.

Erika Januza e José Júnior ficaram noivos em Camboinhas, Niterói (foto: Wagner Rodrigues/ Divulgação)





LOVE STORY

DA TELINHA PARA VIDA REAL





A atriz mineira Erika Januza está noiva do fundador do AfroReggae, José Júnior. Os dois se conheceram nos bastidores da série “Arcanjo renegado”, trabalho que tem José Júnior como um dos produtores e Erika no elenco.





RODA DE SAMBA

MAGNATAS NO MONTÊ





Os Magnatas do Samba, grupo com quatro décadas de carreira, abre amanhã (17/9), na Praça da Estação, o projeto Roda de Samba no Montê Bar. Com curadoria da cantora Aline Calixto, a proposta do espaço é reunir diferentes grupos de samba aos domingos.





VIRTUAL

DISCO E CLIPES





“Americanto” é o disco que marca a estreia do mineiro Sancha. A produção é do guitarrista Pedro Sá e conta com participações especiais de Coração de Andarilho, Lisa Mallet e Renegado. O álbum pode ser acessado nas plataformas de áudio e no YouTube, onde dois clipes já estão disponíveis.





AGENDA

GAL POR LYGIA





A cantora Lygia Santos canta Gal Costa em show intimista na Cozinha Santo Antônio, quinta-feira (21/9). Ela estará acompanhada do violonista Renato Saldanha e da percussionista Anna Lages.