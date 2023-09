Curta "A praia de Samuca" encerra amanhã filmagens em BH

TRIBUTO A CLARA NUNES





Áurea Martins, Caio Prado, Paula Morelenbaum e Roberta Sá serão os convidados do projeto “Clara 40 anos luz". Com arranjos criados pelos maestros Jaime Alem e Jaques Morelenbaum, as canções do repertório da cantora mineira terão novas leituras. Os shows serão realizados de 29/9 a 1/10, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

PROJETO CLUBE DA ESQUINA





Alunos das escolas municipais Jonas Barcellos Corrêa e Lourenço de Oliveira visitam o Museu Clube da Esquina, na próxima quinta (21/9) e sexta, a convite do projeto Memórias do Clube da Esquina nas Escolas.



Durante a visita, os jovens e professores farão um tour pelo museu e pela esquina das Ruas Divinópolis e Paraisópolis – ponto de encontro dos músicos que deram início ao movimento Clube da Esquina –, guiados por Virgínia Câmara, curadora do museu.



Os estudantes também participarão de uma oficina de musicalização com Bianca Luar, coordenadora pedagógica da iniciativa, e terão a experiência de se apresentar num palco aberto.

JAZZ NO CINE BRASIL

A artista visual Efe Godoy (foto: Divulgação)

A artista visual Efe Godoy abre no próximo sábado (23/9), às 10h30, a nova série de debates Chá Entre Nós, no CCBB. O projeto vai reunir representantes das causas feminista, indígena, antirracista e LGBTQIAPN+ para refletir sobre os desafios e caminhos possíveis para que a educação construa uma sociedade mais justa.



Com trabalho em torno do hibridismo, a artista vai traçar um paralelo com obras da exposição “Studio Drift – Vida em coisas”, em cartaz no centro cultural, como uma possibilidade de sonhar outros futuros.

Quem conhece o prédio do Cine Theatro Brasil Vallourec fica maravilhado com suas belezas. Um espaço pouco conhecido, mas nem por isso menos encantador, onde ficava o teto da construção, será palco de evento de jazz. Quem abre projeto, na próxima sexta-feira (22/9), é a Happy Feet Jazz Band. Com música boa e a certeza de um dos espaços mais legais da cidade, a noite promete ser um sucesso.