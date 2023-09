Almoço pretende reunir quem vai ao Viva Brasil no domingo (24/9)

739

Massimo Battaglini planejou menu especial para o próximo domingo (foto: Gustavo Kangussu/divulgação)

Quem já tem ingresso para o Festival Viva Brasil, domingo (24/9), conta com lugar reservado no Open Table, almoço em mesa comunitária sob comando do chef Massimo Battaglini, no Land Spirit. No menu, a entrada será ceviche de lagosta com banana, leite de coco caseiro e caju.

• Ibiza é logo ali, na Savassi

Zeca Perdigão está animado com a festa Olho Gallery Jazz Club, que ele promove na quinta-feira (21/9), na loja Hoggar, na Rua Alagoas. “A casa é linda, com área verde lá atrás e móveis chiquérrimos. É uma casa de praia em Ibiza, chique e sofisticada”, garante o anfitrião, que promete todo o charme de um encontro com clima praiano.

• Chegou a hora da despedida

A Morar Mais por Menos BH 2023 entra em sua última semana, na casa dos Cozac Tammaro. Entre os espaços que conquistaram o público está o ambiente Pátio dos Arcos, assinado por Degan Ateliê, onde funciona o bar da piscina, e o restaurante da chef Sofia Marinho. A mostra termina domingo (24/9), na Rua Olímpio de Assis, 381, no bairro Cidade Jardim.

• Água atrai público para galeria de arte

Com uma semana de funcionamento, a exposição “Oceanvs”, na Casa Fiat, atraiu quase 10 mil pessoas. Só no fim de semana, foram 2,7 mil visitantes. Com imersão do visitante por meio de projeções em 3D, a mostra fica em cartaz até 19 de novembro. A curadoria é assinada por Antonio Curti e a direção criativa por Felipe Sztutman.

• Do tabuleiro para o palco

Para quem não tem timidez em relação a peças interativas, o espetáculo “Uiraçu”, da Cia Candongas, colocar o público literalmente em cena. Após a compra do ingresso no site do grupo, o espectador cria o próprio personagem, que poderá interferir nos destinos da história. A ideia surgiu de “Detetive”, um dos jogos de tabuleiro mais conhecidos dos anos 1980. Estreia em 27 de setembro, na Funarte.

A tarde começa com “welcome drink” ao meio-dia, no ateliê de Marcus Paschoalin, no mesmo ambiente, onde ele recebe o artista FKL para experiência imersiva com os convidados. A partir das 15h, haverá transfer exclusivo para os participantes do Open Table até o Mirante BH Olhos D’Água, palco do festival. Mas atenção: o convite do Viva Brasil funciona como reserva para o almoço, que custa R$ 350 por pessoa.