Semana cultural de BH promete, com Lud, vovô Hermeto e Madeleine Peyroux

Ludmilla desembarca em BH no sábado (foto: Instagram/reprodução)

Final de semana chegou e com ele as indicações da coluna, que começa com a 1ª Mostra de Arte Digital, projeto realizado pela Casulo Cultura, na Galeria de Arte Cemig. A exposição reúne trabalhos inéditos de Márcia Charnizon, como “Corpo de baile”, Brígida Campbell (“Biophilia”), ShiVa Duo, formado pelos artistas Shima e Vamoss (“Oráculo AI”), Paulo Santos (“Tubos”) e Danusa Carvalho e Joca (“Trajetórias”). A mostra segue até 27 de outubro.

'Corpo de baile', de Marcia Charnizon, é uma das obras da Mostra de Arte Digital (foto: Marcia Charnizon/divulgação)

• Lud 'numa nice' no sábado



Ludmilla segue levando a vida numa boa. Prova disso é o sucesso da turnê "Numanice", que chega à Arena Independência, a partir das 15h de amanhã (30/9). A artista aposta em diversão com ação social. No Rio, levou centenas de fãs ao Hemorio que, em troca da doação de sangue, ganharam ingressos. Em BH, por causa da legislação, não foi possível a ação. Por "Numanice", projeto de pagode da cantora, Ludmilla tem em casa o Grammy Latino 2022. Ingressos variamde R$ 80 (meia, arquibancada) a R$ 550 (open bar).

Abrindo o mês das crianças, estreia o musical infantil “O sítio do Vovô Hermeto”, às 17h, no Sesc Palladium. Com direção musical de Fernando Chaid e direção de Kely de Castro, o espetáculo une a obra de Hermeto Pascoal com o teatro de bonecos. Ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

• Segunda-feira no mundo Hogwarts

Essa é para os fãs de Harry Potter, que podem curtir exposição no Boulevard Shopping com personagens, cenários e animais icônicos vistos nos filmes e histórias da saga criada por J.K. Rowling. O evento é gratuito, na Praça de Eventos, piso 1, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos e feriados, das 12h às 19h30.

• Terça com o jazz de Madeleine

Madeleine Peyroux tem relação estreita com Minas Gerais, estado pelo qual já deixou claro ter admiração. Por isso, a apresentação da cantora, no Minascentro, na terça (3/10), às 20h30, promete ser mais um daqueles encontros para ficar na memória dos fãs, que já viram a americana se jogar na Obra e dividir o palco com Mart'nália. No repertório da turnê “The best of Madeleine Peyroux”, a artista revisita clássicos do jazz e apresenta composições autorais. Ingressos entre R$ 30 (meia, setor superior) e R$ 200 (inteira, setor 1).

Fausto Carvalho e Bruno Motta se apresentam na quarta-feira, no Cine Brasil (foto: Antonio Chaestina/divulgação)

• Quarta é dia de rir

Jorginho Beach Tennis e Bruno Motta têm encontro marcado no Cine Theatro Brasil Vallourec, na quarta-feira (4/10), às 20h30. Bruno garantiu à coluna que dos quatro ingressos de R$ 1 mil para área VIP com direito a champanhe, dois já foram vendidos. Claro, é brincadeira, que dá o tom de humor irônico ao espetáculo. Jorginho é personagem de Fausto Carvalho, que satiriza a Faria Lima e tem milhões de visualizações nas redes sociais. O mineiro Bruno é premiado humorista de sua geração e um dos pioneiros da comédia stand up no Brasil. Kayete e Leandro Nassif farão participações especiais. Vai ser top! Ingressos variam de R$ 35 (meia) a R$ 130 (inteira).

• Vannick Belchior entra na folia na quinta

Se depender do sucesso que foi a apresentação de Vannick Belchior com o bloco Volta Belchior no carnaval passado, o encontro da filha do músico com a agremiação carnavalesca, na quinta-feira (5/10), às 21h, no Sesc Palladium, será uma espécie de esquenta para a folia de 2024. Inclusive, foi por causa da apresentação em fevereiro que nasceu a ideia promover este reencontro no palco. Vannick vai cantar sucessos do pai e algumas canções pouco conhecidas do público. Ingressos de R$ 15 a R$ 100.

Vannick Belchior faz folia com a banda do bloco Volta Belchior, no Sesc Palladium (foto: Instagram/reprodução)