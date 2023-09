739



O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, falecido em junho deste ano, será homenageado pela Emater. Seu nome batizará o Museu Mineiro da Extensão Rural. O espaço foi criado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e funcionará na sede da empresa, em Belo Horizonte. Entre os destaques do acervo está o Jeep Willys MB. O veículo de 1951 desempenhou papel estratégico nos tempos da Associação de Crédito Rural (Acar-MG), empresa que antecedeu a Emater-MG, criada na década de 1970. A inauguração está marcada para 6 de outubro.





• SOM, CÂMERA E AÇÃO



Filmes produzidos por alunos da segunda edição do projeto Som, Câmera e Ação estão disponíveis para acesso gratuito via internet. Neste ano, as oficinas contemplaram os municípios mineiros de Mateus Leme e Igarapé, com a temática “Saberes tradicionais”. Em Mateus Leme, a inspiração veio do congado, tradição local. Em Igarapé, os alunos prestaram homenagem às cozinheiras e cozinheiros da cidade. Os filmes podem ser acessados no YouTube, em https://www.youtube.com/@somcameraeacao.





• ENCONTRO COM O AUTOR



“O Garoto Satélite – Autismo e sexualidade”, livro escrito porErnane Alves, teve mais de 500 exemplares comercializados na pré-venda. A obra estará na XIV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, em outubro, e no Festival Literário Internacional de Itabira, com noite de autógrafos em 4 de novembro.





• KAFKA NA PRAÇA DA LIBERDADE



A coluna, fã da atriz Alessandra Maestrini, comemora a temporada dela naA capital com o musical “Kafka e a boneca viajante”, que estreia nesta quinta-feira (28/9) e fica em cartaz até 9 de outubro no CCBB-BH, na Praça da Liberdade. Inspirada no livro homônimo de Jordi Sierra i Fabra, a peça narra a história do escritor Franz Kafka (1883-1924) ao encontrar uma menina que chorava por haver perdido sua boneca. A partir disso, ele passou a escrever cartas para ela, descrevendo suas aventuras pelo mundo. Sessões às quintas, sextas e segundas-feiras, às 19h, e aos sábados e domingos, às 17h.





• MINEIRA INDICADA A PRÊMIO EM LOS ANGELES

Inês Peixoto está concorrendo ao prêmio de melhor atriz coadjuvante no Lady Filmmakers, em Los Angeles. Ela foi indicada pela personagem Ana do filme “Alma”, dirigido por Ana Rosa Tezza, que assina o roteiro com Larissa de Lima.