Músico mineiro grava, com celular, videoclipe na Serra do Cipó

Hot, ao centro, canta no clipe gravado em Lapinha da Serra (foto: Laura Lemos /Divulgação)

"Calma Zé", clipe de uma das faixas do álbum "NVV", do rapper mineiro Hot, já está disponível no YouTube. Dirigido pelo músico, o vídeo foi gravado na Lapinha da Serra, na Serra do Cipó, com imagens captadas por câmeras de iPhone.

• “Sinfonia espanhola” na Sala Minas Gerais

Em sua estreia com a Filarmônica de Minas Gerais, a violinista espanhola Leticia Moreno celebra os 200 anos de nascimento do compositor Édouard Lalo (1823-1892) com a famosa “Sinfonia espanhola”, peça influenciada pelo rico folclore daquele país. Explorando o repertório de Sergei Rachmaninov, a orquestra apresenta as “Danças sinfônicas” do autor russo e dará início ao programa com a alegre abertura da ópera “O segredo de Susanna”, do italiano Wolf-Ferrari. Apresentações em 28 e 29 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais, com regência do maestro Fabio Mechetti. Ingressos já estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais.

•Nirvana clássico

“Tributo of Nirvana”, com Seattle Supersonics e Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, regida pelo maestro Adriano Machado, fará única apresentação no Minascentro, em 11 de outubro, às 21h. No repertório, entre outros sucessos, “In bloom”, “Drain you”, “About a girl”, “Love buzz”, “Floyd the barber”, “Molly lips”, “School”, “Aneurysm”, “Territorial pissings” e “Smells like a teen spirits”.

• Fartura em Inhotim

No próximo sábado (30/9) e domingo (1/10), Inhotim recebe a segunda edição do projeto Fartura. Destaque da programação, a mesa reunindo os chefs Paulo Anijar (Belém/PA), Débora Shornik (Manaus/AM), Mariana Gontijo (Belo Horizonte/MG), Roberto Smeraldi (São Paulo/SP) e Igor Trabuco (Itamaraty/SP) vai debater o tema “Como fazer com que o Brasil conheça as riquezas da Amazônia. Discussão sobre um novo olhar para os ingredientes e técnicas tradicionais”. A mediação será de Bela Gil.

• No Gigante da Pampulha

Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Guilherme & Benuto, Zé Felipe e Luisa Sonza são os primeiros nomes confirmados no Festeja BH, que será realizado em 28 de outubro, no Mineirão.