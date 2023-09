Sétima edição do Sarau do Minas Tênis Clube começa na segunda-feira (2/10)

739

Cantora Carolina Serdeira abre o Sarau com sucessos de Maria Rita (foto: MTC/divulgação)

Carolina Serdeira cantando Maria Rita, Dan Oliveira interpretando Lô Borges, Laura Souza dando voz a Clara Nunes e Flip apresentando Dorival Caymmi fazem parte da programação da sétima edição do Sarau Minas Tênis Clube, que começa na segunda-feira (2/10). Os ingressos para as apresentações, sempre às segundas de outubro, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, custam R$ 10.

FLÁVIO VENTURINI E O QUE VEM POR AÍ



Flávio Venturini vai reunir Beto Guedes, Milton Guedes, Wilson Sideral e Trio Amadeus – formado pela harpista e cantora lírica Marcelle Chagas, pelo violonista e cantor popular Fábio Lopes e pelo violonista Rafael Marcene – no show "Coração a dentro". A apresentação, marcada para 6 de outubro, no Palácio das Artes, terá canções que farão parte do volume 2 do projeto “Paisagens sonoras”, além de sucessos da carreira de Flávio.

DE BH PARA TEBAS-NOVA IGUAÇU

O ator mineiro Renato Braga está no elenco de "Tebas reloaded", que estreia nesta sexta-feira (29/9), na Sala Baden Powell, no Rio de Janeiro. Com direção e dramaturgia de Humberto Assumpção, a peça reinterpreta as tragédias gregas e a história de Dionísio. O dramaturgo utilizou os textos clássicos como base e colocou Tebas, a cidade grega, em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense.

NELSON MOTTA NA FLITI

Nelson Motta é um dos autores confirmados na Feira Literária de Tiradentes (Fliti), de 25 a 29 de outubro, na cidade histórica mineira. Para celebrar seus 79 anos, ele participará de palestra, sábado (28/10), abordando a sua carreira literária e musical, analisando seus grandes sucessos e as parcerias com Rita Lee, Ed Motta, Lulu Santos e o grupo Jota Quest. Nelson Motta é autor de mais de 10 livros, entre eles “Vale tudo – O som e a fúria de Tim Maia”, “Noites tropicais” e “101 canções que tocaram o Brasil”.