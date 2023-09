Multidão foi à Praça Sete festejar os 10 anos do Cine Theatro Brasil

739

Ilvio Amaral na comédia 'Acredite, um espírito baixou em mim', que estreou agora na rua depois de ficar 25 anos em cartaz (foto: Isis Medeiros/divulgação)

Montar dois palcos para shows, peças de teatro e performances de arte urbana no coração da cidade, na Praça Sete, foi uma das grandes sacadas do Festival Cine + 10, que marcou a comemoração dos 10 anos do Cine Theatro Brasil Vallourec para o período de sexta-feira (22/9) até ontem (24/9).

Sempre haverá uma primeira vez

Sob os olhos do público

Não que seja grande novidade. O Festival Internacional de Teatro Palco e Rua, por exemplo, tem o forte de sua agenda em espaços públicos. Mas o que chamou a atenção no Cine 10 foi o público, que se dividiu entre quem já conhecia a programação e enfrentou, em alguns casos, o sol escaldante do meio-dia, e os transeuntes.Quando a coluna pensa que é impossível divulgar alguma novidade sobre “Acredite, um espírito baixou em mim”, há 25 anos em cartaz, eis a surpresa. No sábado, a peça estreou em praça pública sob o sol do meio-dia, no palco montado no quarteirão fechado da Rua Carijós. A coluna, que estava lá, ouviu o que, lamentavelmente, pode ser a primeira reação homofóbica à comédia de sucesso. Quase ao final da apresentação, um homem passou pela lateral da plateia vociferando palavras de ódio diante da cena de amor entre Loló, o fantasma gay, e o hétero Lucas. Pouca gente percebeu, e a sessão ao ar livre terminou sob aplausos efusivos.

Meia hora antes do horário previsto para “Espírito” começar, homens, mulheres e crianças iam ocupando as cadeiras. O radar da coluna detectou observações curiosas. “Acho que o forro será tirado para fazer surpresa”, apostava a jovem que chegou com duas amigas, observando o palco coberto por lençóis brancos do cenário. A mesma garota comentou: “Maior legal, tem tradução de libras”. Como não havia lugar para as três, a mais velha seguiu para a área reservada a portadores de necessidades especiais. “Aí não pode. Sente-se aqui, sente-se aqui, esta cadeira esta vazia”, disse uma senhora, duas filas atrás da moça. Quando a coluna diz que os transeuntes deram tempero especial ao festival, não é exagero. A menina comia pastéis quando foi interrompida por um homem, que pediu um deles. E o pedido foi gentilmente atendido.

O primeiro encontro a gente não esquece

Veterano do teatro mineiro, Carlos Nunes foi surpreendido por uma fã, que fez questão de vê-lo pela primeira vez no palco montado na Rua Carijós. Na sexta-feira, Elizabete Silva Romão chegou uma hora antes para garantir bom lugar, conta o ator. Ela ficou na primeira fila e, ao final de “Como sobreviver a festas e recepções com buffet escasso”, foi recebida por Carlos, emocionado com aquele encontro. “Ela disse que tinha mais referências minhas na televisão e sempre quis me conhecer. Curioso, pois fiz pouca TV e ela nunca me viu no palco”, comenta Carlos Nunes.

O antigo teto do Cine Brasil, rodeado pelas galerias do quinto e do sexto andar, é novo espaço de eventos da cidade, instalado no espaço cultural Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete (foto: Leo Lara/divulgação)

• Novo endereço para eventos

Outra boa sacada foi a estreia das galerias do quinto e do sexto andar do Cine Theatro Brasil Vallourec como o novo espaço de eventos da cidade. O grupo Happy Feet abriu a temporada do projeto Jazz Cine Brasil, apresentando-se no teto original da antiga sala de cinema. O público acompanhou o show em mesas montadas nas galerias laterais. O problema é que muita gente preferiu bebericar a ouvir a banda, referência jazzística na capital.