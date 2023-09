Jantar marcará o aniversário de 98 anos do Automóvel Clube

739

A sede do Automóvel Clube nos tempos da Belo Horizonte 'cidade jardim', sem a muralha de concreto dos arranha-céus (foto: Igino Bonfioli/Arquivo EM)

Um dos prédios mais bonitos da capital mineira, o edifício que abriga a sede do Automóvel Clube comemora, neste sábado (23/9), seus 98 anos. Para marcar a data, jantar no Salão Dourado vai receber mesas de seis e oito lugares. A noite será animada por DJ. O diretor Franklin Bethônico conta que o centenário do AC, em 2025, será lembrado com uma grande festa, digna da história do clube.

• MINEIRA NO 'DOCE IN DICIEMBRE'

Ruy Castro, um dos mais renomados escritores brasileiros, está confirmado na 4ª Feira Literária de Tiradentes (Fliti), que reunirá cerca de 80 autores na cidade histórica, de 25 a 29 de outubro. A programação será dividida entre Praça da Rodoviária, Largo das Mercês e Centro Cultural Yves Alves, onde ficará em cartaz exposição sobre o centenário de nascimento do escritor mineiro Fernando Sabino.

A mineira Cinthia Mendonça, que vive na Serra da Mantiqueira, onde dirige a Silo: Arte e Latitude Rural, está entre as mulheres que participarão, no próximo sábado (30/9), do “evento performance” Doce en Diciembre – Edição Brasil, apresentado pela Casa França-Brasil. O grupo é formado por artistas sul-americanas e suíças, centrado em práticas colaborativas e feministas e na arte da performance, abrangendo música, vídeo, dança e trabalhos com imagens e textos. Organização da sociedade civil fundada em 2017, a Silo engaja jovens mulheres na promoção do diálogo entre o campo e a cidade por meio da arte, ciência e tecnologia.

• O QUE ERA BOM FICOU MELHOR

• HOMENAGEM NA ASSEMBLEIA

O Baile da Land cresceu e ganha versão especial neste sábado (23/9), no Mirante Beagá, no Olhos D'Água, a partir das 16h. O Super Baile da Land vai reunir Matuê, Rich the Kid, L7nnon e Filipe Ret para a animar a festa.Os 20 anos da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais (Apeminas) serão homenageados nesta segunda-feira (25/9), às 19h, em reunião especial na Assembleia Legislativa. Célia Cunha Mello, presidente da associação, ressalta o reconhecimento do trabalho desempenhado pelos procuradores. Segundo ela, nos últimos três anos, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, que conta com 400 profissionais em atividade, “alcançou resultados robustos para a sociedade mineira”.