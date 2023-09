739

Prédio histórico do Cine Theatro Brasil Vallourec abriga vários espaços culturais (foto: Gabriel Araújo/Divulgação)





Com as comemorações dos 10 anos do Cine Theatro Brasil Vallourec, a cidade ganha mais um espaço de shows nas galerias do prédio histórico. O espaço fica bem próximo à armação de concreto que sustentava o teto do antigo cinema. A agenda será aberta nesta noite com apresentação da banda Happy Feet. A má notícia é que os ingressos estão esgotados.

• Daparte anima o sábado na Praça Sete

Os fãs da Daparte têm encontro com a banda, na Praça Sete, a partir das 17h de amanhã (23/9). A novidade no repertório é a inclusão das canções "Notas sobre o mau humor" e "Televisão", que estão garantidas como faixas do próximo disco do grupo. A banda está animada com a apresentação e acredita que será um dia histórico na carreira. Gratuito.

• Porta dos Fundos em 'Portátil', no domingo

A coluna, que é fã do Porta dos Fundos, recomenda “Portátil”, que tem duas sessões, às 17h e 20h, no domingo (24/9), no Sesc Palladium. O espetáculo de improviso volta à capital mineira com novo elenco, que inclui Luciana Paes, Rafael Queiroga e Andrés Giraldo. João Vicente e Gregório Duvivier estiveram também no espetáculo apresentado, acreditem, em 2015. Ingressos restantes para a sessão das 20h, a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia); plateia 2.

• Segunda é dia de ler

A gente já sabe que leitura é essencial à vida. Mas pouca gente sabe como criar o hábito da leitura em crianças e até mesmo como ler para bebês. A oficina para pais, educadores, contadores de história e bibliotecários oferecida por Juliana Daher, artista da Cia Pé de Moleque, às 19h de segunda (25/9), no Minas Tênis Clube, pretende mostrar como estimular a relação da meninada com os livros. Ingressos gratuitos com retirada via site Sympla.

• Trem Tan Tan lança disco na terça

Com coordenação artística de Babilak Bah, “Trem negreiro”, álbum do grupo Trem Tan Tan, será lançado às 20h de terça-feira (26/9), no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). No show, participações especiais de Tom Nascimento, Everton Coroné, Raphael Sales e o grupo vocal Fora da Caixa. Ingressos gratuitos com retirada via site Sympla.

• Vá até o Pará na quarta. É logo ali...

Até sábado (30/9), o público pode apreciar, na CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais, a exposição “Um país chamado Pará”. Por meio da união de duas gerações de artistas, entre reconhecidos e novos talentos, tem-se como resultado a mostra inédita, que envolve 23 fotógrafos. Visitação das 9h30 às 21h. Entrada franca.

• Quinta com Felipe Continentino no Clube do Jazz

O baterista e compositor Felipe Continentino é atração no Clube de Jazz do Café Com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi), na quinta (28/9), a partir das 20h30. Felipe será acompanhado por Marcus Abjaud (piano), Bruno Vellozo (contrabaixo) e Lucas Gomes (trompete), com repertório de composições próprias do seu primeiro disco. Ingressos a R$ 30 e R$ 15 (área externa).