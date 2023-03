Livro infantil de Léo Dicker ganha versão em inglês

ENTRE A REALIDADE E A FICÇÃO



Daniel de Oliveira, Rômulo Braga e Gabriel Leone no filme "O rio do desejo" (foto: Gullane/reprodução)

Amigos de longa data, Daniel de Oliveira e Rômulo Braga estrelam “O rio do desejo” ao lado de Sophie Charlotte e Gabriel Leone. Dirigido por Sérgio Machado (de “Cidade Baixa”), o filme estreia em 23 de março nas salas de cinema. A trama retrata a relação complexa de três irmãos que se apaixonam pela mesma mulher.

Daniel é mineiro, Rômulo se mudou para Minas Gerais ainda na adolescência. Os dois atuaram nos palcos de Belo Horizonte. “Somos amigos e irmãos de longa data. Passamos por muita coisa juntos”, conta Daniel Oliveira. A amizade foi fundamental para estabelecer a dinâmica entre os irmãos Dalberto, Dalmo e Armando, esse último interpretado por Gabriel Leone.



“O entrosamento dos irmãos ficou dado no ensaio muito rapidamente. Primeiro, porque tem a proximidade de idade dos atores. Eu e Daniel de Oliveira temos um ano e meio de diferença, se não me engano. Acho que são 10 anos de diferença para o Gabriel Leone. Isso já dá uma coisa. Poderia até dar o contrário, mas, historicamente, eu e Daniel somos amigos”, conta Rômulo Braga. “Nos conhecemos desde os 16 anos de idade”, ressalta.

Na trama rodada no Amazonas, Dalberto (Daniel de Oliveira) é o comandante do barco que transporta um passageiro em arriscada viagem pelo Rio Negro. Durante a longa ausência dele, sua companheira Anaíra (Sophie Charlotte) se aproxima de Armando (Gabriel Leone) e Dalmo (Rômulo Braga), irmãos do comandante.

CARMEN MIRANDA

O ADEUS DE LAILA

O elenco do musical “Carmen – A grande Pequena Notável” se despede de Laila Garin no próximo sábado (11/3), em Belo Horizonte. De forma brilhante, a atriz substituiu Amanda Acosta no papel da Brazilian Bombshell. No domingo, a ex-Trem da Alegria retorna à montagem, completando 100 apresentações como Carmen.





Laila Garin se despede da Brazilian Bombshell (foto: Leekyung Kim/divulgação)

“É uma emoção danada e um prazer imenso poder voltar e comemorar a minha centésima apresentação em BH, onde sempre fui recebida com muito amor desde os shows que fazia com o Trem da Alegria”, diz Amanda. “Carmen é um estado de espírito, ela está em mim. Voltar a vivê-la é reafirmar esse estado de alegria e amor pelo ofício e pelo público”, afirma. Em “Bibi – Uma vida em musical”, ela fez o papel de Bibi Ferreira. Essa peça deve voltar ao cartaz no segundo semestre.

Além de Carmen e Bibi, Amanda Acosta se dedica a outros projetos. Como cantora, ela se apresenta no Bar Rabo di Galo, em São Paulo, às quartas-feiras. “Canto as músicas brasileiras que sempre quis cantar com Ana Rodrigues, Priscila Brigante e Bruno Menegatti. Há um projeto nascendo de um dramaturgo brasileiro, gênio da nossa dramaturgia, que em breve divulgarei”, anuncia, fazendo mistério. “Carmen – A grande Pequena Notável” encerra temporada em BH na segunda-feira (13/3), com casa cheia. O musical está em cartaz de sexta a segunda, no Teatro 1 do CCBB-BH.

MOLIÈRE

ENTRE A COMÉDIA E A TRAGÉDIA

Matheus Nachtergaele, Renato Borghi e Elcio Nogueira Seixas estão no elenco do espetáculo “Molière”, que estreia em 17 de março, no CCBB-BH.