'Eike - Tudo ou nada' é história bem contada da falência de Eike Batista

Nelson Freitas é Eike Batista no filme que priorizou "traduzir" para o público o fracasso econômico do bilionário brasileiro (foto: Paris Filmes/divulgação)

É difícil ficar indiferente diante de “Eike – Tudo ou nada”. O longa narra a história de Eike Batista, empresário da área de mineração que rapidamente foi alçado para a lista dos 10 homens mais ricos do mundo – para em seguida perder quase tudo.

A maneira de comandar o grupo EBX, com reflexos próximos aos de jogador de pôquer, e as peculiaridades do dia a dia, como o costume de brindar com leite e não com bebidas alcoólicas, já fazem do protagonista um grande personagem.

De posse de tamanho trunfo e com clareza na estrutura narrativa, o filme maneja o suspense e conta de maneira saborosa a narrativa de ascensão e queda de Eike Batista. Não se trata de um filme estilisticamente inovador. Tampouco se deve esperar atuações impressionantes. Estamos, sim, diante de uma história rica em informações e muito bem contada.

Roteiro se baseou em livro-reportagem



O filme se inspira no livro-reportagem de Malu Gaspar, que era chefe da sucursal carioca da revista Exame à época em que a fortuna do empresário cresceu vertiginosamente, até somar, há 10 anos, mais de US$ 30 bilhões. A jornalista acompanhou a derrocada de seus negócios, ao longo dos anos seguintes, culminando em sua prisão, cinco anos atrás.

O recorte que os diretores e roteiristas Andradina Azevedo e Dida Andrade deram à biografia de Eike Batista privilegia os aspectos econômicos de sua trajetória. A trama dá pouco destaque, por exemplo, a seu casamento com a atriz e modelo Luma de Oliveira.

O enredo resiste, assim, à tentação de reconstituir o desfile da Tradição no sambódromo, em 1998. Quem não se lembra do nome dele grafado na coleira com que ela desfilava? O filme também não perde tempo em mostrar corridas de iate, festas e o luxo em que vivia o protagonista.

Carol Castro faz o papel de Luma de Oliveira, que exibiu coleira com o nome do marido em desfile de carnaval (foto: Paris Filmes/divulgação)

Todo o esforço narrativo se concentra na nada óbvia tarefa de tornar compreensível e, mais importante, agradável a história dos negócios de Eike Batista, do sucesso na abertura do capital de sua mineradora à decisão de investir na exploração de petróleo.

Por incrível que pareça, o filme consegue explicar como o empresário e seu séquito, conhecido como “guarda pretoriana”, surfaram após a descoberta do pré-sal, adquirindo jazidas e especulando sobre sua capacidade de produção. Ajudam, nesse ponto, recursos jornalísticos, como infográficos inscritos sobre a imagem. É um caso em que o registro televisivo é explorado de maneira proveitosa.

Interpretado por Nelson Freitas, o Eike Batista do cinema tem contornos cômicos e carisma irresistível. Intrigado e cativado pelo discurso sedutor de empresário tão singular, o espectador consegue entender os investidores de pequeno porte que acreditaram nele e adquiriram ações do grupo, quebrando a cara quando o empresário começou a perder seus poderes de Midas.

Para o público, é uma lição de capitalismo especulativo. E o prazer de uma narrativa alicerçada na bem apurada reportagem que dá origem ao filme.

“EIKE – TUDO OU NADA”

