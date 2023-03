A tradicional festa do Oscar não será realizada este ano em Belo Horizonte

Franklin Bethônico deixou sua festa do cinema para 2024 (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press/2019)

Franklin Bethônico decidiu que este ano não fará sua tradicionalíssima Festa do Oscar, o encontro que marca o badalado evento do cinema em Belo Horizonte. Festeiro por natureza, o empresário segue para o Rio de Janeiro, onde deve curtir alguns dias no mar do Leblon. Franklin Bethônico decidiu que este ano não fará sua tradicionalíssima Festa do Oscar, o encontro que marca o badalado evento do cinema em Belo Horizonte. Festeiro por natureza, o empresário segue para o Rio de Janeiro, onde deve curtir alguns dias no mar do Leblon.

NO COPO

ARTE E SUSTENTABILIDADE

O artista plástico Marcus Paschoalin abre o projeto da Fermentaria Lambe Lambe que vai reunir criadores mineiros para bolar estampas dos copos do bar de drinques. A casa virou febre na cidade com sua bebida fermentada à base de frutas naturais. Detalhe: os recipientes são biodegradáveis, atendendo ao princípio de sustentabilidade adotado pela marca. Destaque em Minas com sua pop art e arte abstrata, Paschoalin expõe no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.

Marcus Paschoalin inaugura projeto que destaca o trabalho de autores mineiros (foto: João Eugênio/Divulgação)

NAS PLATAFORMAS

“NÓS DOIS”

Canção do mineiro Celso Adolfo, “Nós dois” ganha nova versão na voz de Moisés Navarro. Produção e direção musical ficaram por conta de Ricardo Gomes. O single estará disponível nas plataformas digitais em 13 de março.

GUIGNARD

FIM DAS FALSIFICAÇÕES

Priscila Freire tomou posse na presidência da Associação de Amigos do Museu Guignard, em Ouro Preto. Na solenidade, ela reforçou a firme proposta de ter uma equipe de análise das obras de Guignard com o objetivo de pôr um fim definitivo às falsificações.

Leandro Villar, Carolina Souza, Maria Letícia Nelson de Senna, Claudina Dutra, Adriano Gomide, Márcia Rennó, Priscila Freire, Poliana Lacerda, Flávio Malta, Adalberto Mateus, Vera Pinheiro, Gelcio Fortes, José Alberto Nemer e Wanalyse Pontes, na Casa Guignard (foto: Eduardo Trópia/divulgação)

AGENDA

OLHAR FEMININO

Maria Paula, que integrou o humorístico “Casseta e Planeta”, participa hoje (8/3) do Encontro Mulheres de Negócios, homenagem ao Dia Internacional da Mulher, às 18h, no Centro de Convenções da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A palestra da apresentadora terá como tema “A força feminina elevando o nível do jogo”. O evento é promovido pela CDL/BH, por meio do Conselho Mulheres Empreendedoras, em parceria com o Sebrae Minas. Está confirmada a participação da pedagoga e executiva Érika Linhares, que abordará o tema “Como se liderar”.