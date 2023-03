Laila Garin traz Carmen Miranda ao palco do CCBB, na Praça da Liberdade (foto: Leekyiung Kim/Divulgação)







O figurino de Carmen Miranda, interpretada por Laila Garin, é destaque no espetáculo “Carmen, a grande Pequena Notável”, dirigido por Kleber Montanheiro. Por meio de 80 peças, o público acompanha a evolução da moda nas décadas de 1930, 1940 e 1950. Roupas de Laila são inspiradas em peças originais da estrela, muitas delas concebidas pela própria Carmen. “O figurino revela a memória da cantora e a época em que ela fez sucesso no Brasil e nos Estados Unidos, nos anos 1930 a 1950. De forma mais visual e frenética, mostramos a evolução da moda a cada década”, diz Montanheiro





A atriz Laila Garin criou uma Carmen empoderada ao assumiur o papel da protagonista do musical dedicado à Pequena Notável (foto: Marcos Valadão/divulgação)





Depois de fazer sucesso como Elis Regina em “Elis, a musical”, Laila Garin substitui Amanda Costa. A atriz, que também viveu Clara Nunes, teve pouco tempo para se preparar para interpretar a Pequena Notável.

“A experiência que tive com a Elis levei para Clara Nunes, no cinema, e, agora, para Carmen Miranda. São os gestos que trazem essas cantoras de volta. Tive menos de 15 dias para substituir a Amanda. Assisti a muitos vídeos, estudei muito sobre a Carmen, seu estado de espírito, expressões, o que poderia achar no meu corpo para dar vida à personagem. Não adianta ficar obcecada pela imitação, é um trabalho de criação”, conta a atriz.





Kleber Montanheiro diz que Amanda Costa e Laila Garin são “Pequenas Notáveis” diferentes. “Amanda criou uma Carmen mais poética. Já Laila entrega a Carmen mais empoderada, mulher à frente do seu tempo. Laila não reproduz o que vemos em filmes, vídeos e fotos, ela traz a Carmen para a verdade dela. Os trejeitos, as expressões e o timbre aparecem, mas de forma natural e muito verdadeira”, afirma.

“Carmen, a grande Pequena Notável” faz temporada até 13 de março, de sexta a segunda-feira, às 20h, no Teatro 1 do CCBB-BH, na Praça da Liberdade.