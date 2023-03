A dupla Clayton & Romário acredita mesmo na expressão “juntos somos mais fortes”. Por isso, eles se juntaram à União dos Grandes Eventos (UEG) e, até o final do ano, “Amanhecer”, show da dupla, será levado à Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP, maior rodeio da América Latina), Jaguariúna Rodeo Festival (Jaguariúna/SP), DivinaExpo (Divinópolis/MG), Ribeirão Rodeo Music (Ribeirão Preto/SP), Expo Rio Verde (Rio Verde/GO), Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado (Colorado/PR), Pedro Leopoldo Rodeio Show (Pedro Leopoldo/MG) e Rio Preto Country Bulls (São José do Rio Preto/SP).

BODAS DE PRATA

FESTA COM ÓPERA POP

Os 25 anos da Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG) serão comemorados com a apresentação do trio italiano de ópera pop Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sobem ao palco da Sala Minas Gerais, em 12 de março, para interpretar canções como “Grande amore”, “O sole mio” e “Volare”, além de árias de ópera, como “Nessun Dorma”, e também “Como vai você”, sucesso de Roberto Carlos. Todas ganharam arranjos especiais, acompanhados no Brasil pela Orquestra Sinfônica Villa-Lobos.





SAMBA

É DE MINAS

O sambista mineiro Rafael Soares lança em 25 de março, no Teatro Marília, o álbum “Afrobrasileiro”. Conhecido pelo trabalho nos grupos CoraSamba e Alvorecer, além de fazer parte do time de cantores das “baterias show” da Imperatriz Mineira e da Escola de Samba Acadêmicos Venda Nova, o músico começou a trabalhar no álbum em 2019, mas, com a pandemia, precisou adiá-lo. “Por isso me emociono com esse momento, honro e agradeço”, comemora Rafael Soares.

AGENDA

DOSE DUPLA

Chico César e Geraldo Azevedo marcaram para 1º de abril, no Palácio das Artes, o show que marca o lançamento de “Violivoz – Ao vivo”, gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.