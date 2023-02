Ivete Sangalo fala de seu amor por BH e da emoção de tocar com o filho

Ivete Sangalo se apresenta neste domingo (19/2) no We Love Carnaval, no Expominas (foto: Rafa Mattei Divulgação)

Carnaval sem Ivete Sangalo é o mesmo que queijo sem goiabada. Com a baiana na folia, diversão e alegria ganham outra dimensão. Isso não é de hoje. Em Belo Horizonte, por exemplo, há 27 anos Ivete arrasta uma multidão. Foi assim desde a apresentação na Calourada da PUC, em 1993, com a Banda Eva.





De lá para cá, Ivete sempre esteve na capital mineira pelo menos uma vez por ano, em apresentações históricas no Carnabelô ou no Axé Brasil





"Eu amo BH, o povo mineiro é sempre muito carinhoso comigo. Sou grata pela forma como sou sempre recebida e é recíproco! Me esperem que vou chegar para um show inesquecível", afirma a baiana, em entrevista exclusiva à coluna HIT.





Ivete é uma das atrações deste domingo (19/2) do We Love Carnaval, que começou ontem, no Expominas. Além da baiana, passarão por lá Tomate, Breno Rocha e o bloco Pacato Cidadão. Até terça-feira (21/2) estão previstas apresentações de Alok, KVSH e o bloco Juventude Bronzeada.





Ivete desembarca na capital mineira depois de abrir o carnaval soteropolitano na quinta-feira. Na segunda, ela deve desfilar com o Bloco Coruja, em Salvador, no circuito Barra-Ondina.





Na avenida, a novidade é que neste ano o trio elétrico foi modernizado, com 13 toneladas de aço 100% reciclável, o que equivale à fabricação de 10 caminhões. Ivete ainda passa por São José do Rio Preto, Porto Seguro e termina no Camarote Bar Brahma, desfile das campeãs de São Paulo. A seguir, a estrela fala de sua apresentação em BH:





Qual será o repertório do show de hoje em Belo Horizonte?

Vai ser um show de carnaval, então não vai faltar música animada e para não deixar ninguém parado. Minhas novas músicas do Chega Mais, como “Cria da Ivete”, “Se saia”, “Rua da Saudade” e muito mais.





Marcelo, seu filho mais velho, irá acompanhá-la aqui e nas apresentações no trio em Salvador?

Sim, Marcelo tem tocado com a banda sempre que possível, quando não tem interferência em sua prioridade, que é a escola. Ele estará no carnaval e vai ser mais uma vez emocionante pra mim vê-lo tocar.





O que ele agrega à banda e à sua performance no palco?

Ele é um músico muito dedicado. Estuda, pratica muito o instrumento, está sempre trocando com os músicos da banda.